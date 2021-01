Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys, fue un "prolífico informante" de la policía y el FBI

No hay evidencia de que Tarrio haya cooperado con las autoridades desde entonces. La exfiscal Johannes comentó a Reuters que estaba sorprendida de que el acusado que procesó por fraude hace años sea ahora un extremista: "Sabía que era un estafador, pero no tenía ninguna razón para saber que también era un terrorista doméstico", dijo a la agencia.

Alto perfil

Un Tribunal Superior de Washington DC le ordenó que abandonara la ciudad en espera de una audiencia en enero. Aunque Tarrio no participó en la insurrección en el Capitolio, al menos cinco miembros de Proud Boys han sido acusados. Al momento de su detención, el activista tenía dos cargadores ilegales de un arma de alto calibre que permiten contener balas adicionales , según las autoridades.

En el primer debate presidencial en 2020, Trump se refirió a ellos cuando el moderador Chris Wallace le preguntó si condenaría a los supremacistas blancos y les pediría que no intervengan en las protestas raciales , y el presidente respondió: "Seguro, estoy dispuesto, pero diría que casi todo lo que veo es del ala izquierdista, no del ala de derecha".

"Proud Boys, den un paso atrás y permanezcan preparados, pero les digo algo, les diré que alguien tiene que hacer algo con Antifa (movimiento anarquista) y la izquierda porque esto no es un problema del ala derechista", respondió el presidente, en una frase que no fue considerada un guiño y no una condena al grupo supremacista.