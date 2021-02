Un promotor de las teorías de fraude de Trump es investigado por "votación ilegal"

Según el abogado, cuando ejerció su voto en Georgia, en octubre de 2020, era aún residente del estado. "Tengo propiedades en Georgia y Carolina del Sur. Cambié mi residencia a Carolina del Sur el 1 de febrero de 2021", escribió, y de acuerdo con una publicación suya de Telegram, lo hizo porque Georgia "me acusó falsamente y me rechazó", pero ni siquiera tiene aún un "domicilio" en Carolina del Sur, asegura.

"No he estado 'domiciliado' en Carolina del Sur durante varios meses", explicó el abogado a CNN. "He pasado tiempo en mis hogares en Georgia y Carolina del Sur. Me consideraba domiciliado y residente de Georgia hasta ayer, cuando tomé la decisión de convertirme en residente de Carolina del Sur. Ahora espero estar domiciliado en Carolina del Sur también. Seguiré visitando Georgia con frecuencia", añadió.