Esta es la llamada de Trump para revertir su derrota que disparó una investigación criminal en Georgia

Trump: "Solo necesito 11,000 votos"

"Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el estado... cambiar el estado es un gran testimonio de nuestro país porque, ya sabes, esto es, es un testimonio de que pueden admitir un error o como quieras llamarlo. Si fue un error, no lo sé. Mucha gente piensa que no fue un error. Fue mucho más criminal que eso".

"Entonces dime, ¿qué vamos a hacer? Ganamos las elecciones y no es justo quitárnoslo así. Y será muy costoso en muchos sentidos. Y creo que tienes que decir que vas a reexaminarlo y puedes reexaminarlo, pero reexaminarlo con personas que quieran encontrar respuestas, no con personas que no quieran encontrar respuestas".

"Pero tus números (electorales) no son correctos. Están realmente equivocados y realmente mal, Brad. Y sé que esta llamada telefónica no va a ningún otro lugar que no sea en última instancia, ya sabes. Mira, en última instancia, yo gano, ¿de acuerdo?... Trataste tan mal a la población de Georgia. Entre tú y su gobernador, que... bajó 21 puntos. Y como un idiota, lo apoyé y fue elegido, pero les diré que es un desastre. L a gente está tan enfadada en Georgia que no puedo imaginar que vuelva a ser elegido. ¿Por qué no querrías encontrar la respuesta correcta, Brad, en lugar de seguir diciendo que los números son correctos? ¿Porque esos números están tan mal?".