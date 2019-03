La rebelión republicana que forzó el primer veto de la presidencia de Donald Trump

Debate constitucional

“A veces la gente minimiza el papel que juegas cuando estás en la minoría. Nuestro papel en la minoría es educar, iluminar e informar y a veces hacer cosas que la gente no hará. Así que cuando proponemos una ley, incluso en los casos que no llega a ser discutida en el pleno, es para mostrar que algunos no quieren hacer las cosas pese a que sea de sentido común. Si nosotros no denunciamos y nos oponemos, entonces ¿quién lo va a hacer?”, explicó a Univision Noticias la senadora por Nevada, Jacky Rosen.