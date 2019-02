El peligroso precedente que crea la emergencia nacional de Donald Trump

En este caso, se trata de miles de millones de dólares para construir el muro en la frontera con México . Trump presionó al Congreso para lograr el financiamiento y no lo logró. Entonces tomó una decisión radical: usar su poder como presidente para esquivar al Congreso.

“Si la gente no está consciente de que estamos en medio de una crisis constitucional entonces la Constitución está hueca. El presidente no sólo está usando dinero de una forma que no fue aprobada por el Congreso, sino que lo hace desafiando la voluntad del Congreso. Es un comportamiento dictatorial clásico” comentó a Univisión Noticias Jeffrey Engel, experto en historia presidencial de la Universidad Southern Methodist en Texas.