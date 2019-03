Varios republicanos se suman a los demócratas para anular la declaración de emergencia, pero Trump vetará la medida

¿Se puede vetar el veto de Trump?

Sin 'supermayoría'

Por esta razón, los demócratas saben que la medida aprobada es un gesto simbólico que no logrará detener las intenciones presidenciales porque en el Congreso no lograrán formar la llamada 'supermayoría' de dos terceras partes de las cámaras que permita sobrepasar el veto presidencial.

“Tenemos los votos para bloquear la emergencia, pero no tenemos los votos para superar el veto del presidente . Pero es importante para nosotros mandar un mensaje. Tenemos nuestro propio papel como Congreso y él tiene el suyo como presidente. Él puede vetar, si quiere. Pero es importante enviarle el mensaje a la Casa Blanca que no queremos que el presidente cambie decisiones (adoptadas por el Congreso) sobre el uso de fondos”, dijo a Univision Noticias el senador demócrata por Virginia y excandidato a la vicepresidencia, Tim Kaine.

“El punto es que si nosotros no hacemos esta declaración de principios, entonces ¿quién la va a hacer? A veces la gente minimiza el papel que juegas cuando estás en la minoría. Nuestro papel en la minoría es educar, iluminar e informar y a veces hacer cosas que la gente no hará. Así que cuando proponemos una ley, incluso en los casos que no llega a ser discutida en el pleno, es para mostrar que algunos no quieren hacer las cosas pese a que sea de sentido común. Si nosotros no denunciamos y nos oponemos, entonces ¡Quién lo va a hacer?”, se preguntó.