Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

La escritora E. Jean Carroll acusó a Trump de haberla violado en los años 90 y luego lo demandó por difamarla con sus declaraciones al negar la acusación.

Carroll ha acusado por años a Trump de haberla violado en 1996 en la tienda Bergdorf Goodman de Manhattan. Trump niega el caso y la acusó de inventar la historia.

El juez Lewis Kaplan desestimó una contrademanda por difamación que Trump intentó contra Carroll.

En mayo de 2023, un jurado concluyó que Trump había agredido sexualmente y difamado a Carroll, y otorgó 5 millones de dólares por daños a la escritora.

Los abogados de Trump habían pedido que redujera la indemnización o que ordenara un nuevo juicio argumentando que los 2 millones de dólares compensatorios por el reclamo de agresión sexual de Carroll eran excesivos porque no pudo probar violación. Pero el juez Kaplan confirmó el veredicto, y dijo que el jurado concluyó que ella no había podido probar violación “dentro del significado… técnico de una sección particular de la Ley Penal de Nueva York”.

Carroll busca en otra acción legal por difamación relacionada otra compensación multimillonaria por otras declaraciones de Trump.

Está previsto que el juicio comience el mismo día en que Iowa celebre sus caucus para las primarias presidenciales.