Es congresista, hijo de campesinos, fue a Harvard y apoya una ley para que otros también puedan cumplir sus sueños

WASHINGTON, DC. - No es extraño escuchar a los congresistas en Washington hablar del sueño americano, esa idea de que cualquiera en Estados Unidos puede conseguir triunfar con trabajo y esfuerzo sin importar su origen. Lo que es más raro es encontrarse a alguien en los escaños del Capitolio que lo simbolice tan bien como el representante de California Raúl Ruiz.

Por eso, cuando la semana pasada la Cámara de Representantes aprobó un proyecto bipartidista para ofrecer un camino a la ciudadanía a trabajadores agrícolas indocumentados , a Ruiz no le costó imaginarse cómo, de convertirse en ley, esa propuesta podría cambiar las vidas de miles de familias campesinas como la suya que con su trabajo "alimentan al país".

Para él, que el proyecto se apruebe es algo personal: no solo por su historia como hijo de trabajadores del campo, sino porque como doctor y profesor de alumnos de medicina sabe cuánto sufren los campesinos indocumentados y sus familias y cree que esta ley les daría estabilidad a ellos y beneficiaría también a los empresarios agrícolas.

"Yo sé muy bien con los vecinos y los amigos que van al campo que tienen miedo de no poder regresar a sus casas por falta de papeles y sus hijos, que están trabajando duro, también con la ansiedad de que no van a ver a sus padres cuando lleguen a la casa de la escuela porque no saben si van a ser deportados", afirma.