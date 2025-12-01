Las opciones de Trump contra Maduro: ataques quirúrgicos, fractura interna, el 'statu quo'

El despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para combatir una organización terrorista y narcotraficante presuntamente enraizada en el poder político de Venezuela ha generado tan “alto nivel de incertidumbre” que son múltiples los posibles desenlaces, según expertos.

Los próximos pasos de la administración del presidente Donald Trump ante Venezuela dependerán de dos factores, según el sociólogo venezolano y doctor en procesos políticos Juan Manuel Trak: de cuán lejos está dispuesto a llegar en su campaña y cuál es su objetivo, el narcotráfico como blanco o un cambio de gobierno.

PUBLICIDAD

La expectativa aumentó, luego de que reportes de prensa indicaran en las últimas horas que el gabinete de seguridad de Trump se reúne esta tarde para discutir los pasos a seguir.

Se espera que miembros clave del gabinete de Trump y del equipo de seguridad nacional, incluidos el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y el secretario de Estado Marco Rubio, asistan, entre otros altos funcionarios de la Casa Blanca.

Estos son algunos de los escenarios posibles, de acuerdo con analistas.

Ataques quirúrgicos

Las declaraciones recientes del presidente Trump con respecto a Venezuela hacen pensar que habrá ataques -posiblemente bombardeos aéreos- contra blancos específicos, sean lugares clave o figuras vinculadas al Cartel de los Soles, cuya cúpula estaría enraizada en el gobierno de Nicolás Maduro, según Washington.

La semana pasada, Terump dijo que estos ataques contra objetivos del narcotráfico en Venezuela comenzarán “muy pronto”.

Expertos en seguridad y defensa, como el analista Douglas Farah, comentaron el mes pasado que Estados Unidos podría combinar objetivos presuntamente del narcotráfico dentro de Venezuela, como pistas clandestinas y laboratorios, con instalaciones del país y del gobierno, como refinerías, puertos y aeropuertos.

“Ataques en tierra no significan una invasión con tropas”, explicó a Univisión Noticias el politólogo venezolano José Vicente Carrasquero, añadiendo que la Casa Blanca se inclina más hacia una operación “quirúrgica” contra objetivos muy específicos.

PUBLICIDAD

Bombardeos aéreos y tropas en tierra

Una campaña militar más compleja de Estados Unidos, que combine apoyos y ataques aéreos con la incursión de tropas en el terreno, sería otra de las opciones de la administración Trump en cuanto a Venezuela, según expertos.

Walter Molina, politólogo venezolano, afirmó que es “muy poco probable” una invasión terrestre a Venezuela. “Las fuerzas movilizadas son mucho menores a las utilizadas en la Operación Causa Justa en Panamá”, el siglo pasado, recordó.

Reportes de la prensa internacional han afirmado que Trump autorizó operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dentro de Venezuela. Además, se calcula que el despliegue militar en el Caribe incluye unos 15,000 efectivos de distintos componentes de sus Fuerzas Armadas.

Molina se decantó por la idea de que habrá operaciones de precisión para “neutralizar estructuras criminales y terroristas”, incluyendo enclaves de guerrillas colombianas.

Trak, por su lado, se cuenta entre quienes ven difícil que Estados Unidos apuesten por una invasión militar de corto o mediano plazo. “Es improbable por los altos costos que tiene” en lo político, lo financiero y la opinión pública, aseveró el sociólogo.

Douglas Farah, presidente de la firma IBI Consultance, especializada en temas de seguridad y defensa para América Latina, dijo el mes pasado a Univisión Noticias que Estados Unidos tendría que adelantar “una operación gigantesca” para ocupar Venezuela.

Una transición negociada y pacífica

La oposición venezolana y la Casa Blanca han llamado al gobierno de Nicolás Maduro a facilitar una transición pacífica y ordenada en el país sudamericano desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, que la oposición dijo haber ganado.

PUBLICIDAD

Argumenta que el chavismo cometió un fraude electoral y aseguró tener las evidencias de que su candidato, el exdiplomático Edmundo González, ganó a Maduro con más de 30 puntos de ventaja.

Maduro y sus colaboradores insisten en que ganaron la elección y que enfrentan una conspiración violenta para desalojarles del poder a la fuerza. Han dejado abierta la puerta al diálogo directo con Washington, pero también el gobernante y sus aliados han dicho que defenderán al régimen hasta las últimas consecuencias.

La posibilidad de un acuerdo político se ventiló durante una conversación telefónica entre Maduro y Trump, la semana pasada, según reportes. Trump confirmó la llamada este domingo, pero se negó a dar mayores detalles.

Según reportes de la prensa con base en fuentes enteradas de esa plática, Estados Unidos dio un ultimátum al gobernante venezolano para que abandonara pronto el poder, bajo amenaza de que emprendería una ofensiva militar.

“No diría que fue buena o mala, fue una llamada telefónica”, dijo Trump a reporteros este fin de semana a propósito de su conversación con Maduro.

El analista venezolano José Vicente Carrasquero dijo creer que es improbable una transición pactada en la que Maduro decida abandonar el poder.

“Va a tratar de resistir, en esto se le va la vida”, apuntó.

El especialista acotó que no descarta que factores de poder en Venezuela que estén aislados de esas negociaciones “tomen acciones” contra el gobernante.

Trak, por su parte, subrayó que un cambio de gobierno en Venezuela no tiene garantías de éxito sin un movimiento social y político articulado, que no parece verse. A su entender, la oposición venezolana tiene poca incidencia en lo que ocurre.

PUBLICIDAD

El experto se preguntó si Trump está procurando una transición democrática o si aceptaría un nuevo gobierno no democrático, pero “más amable” con Washington.

La salida de Maduro sin un movimiento articulado para sustituirlo podría acarrear un conflicto interno entre facciones políticas, incluso prochavistas, opinó.

El chavismo sale del poder, pero hay caos

El gobierno de Venezuela ha distribuido armas, planea una resistencia de guerrillas y fomentaría el caos interno en el país si hay ataques militares de Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje publicado el mes pasado por la agencia Reuters.

Tanto Maduro como varios de sus más cercanos colaboradores, como el ministro de Interior Diosdado Cabello y el presidente del parlamento Jorge Rodríguez, han adelantado la posibilidad de una defensa de guerrillas populares contra ataques extranjeros. Esa estrategia incluiría la idea de hacer el país ingobernable.

Desde Maduro hasta su ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, han dicho que el chavismo enfrentaría a Estados Unidos con una estrategia de defensa basada en la “unidad cívico militar policial”, con "millones" de personas armadas.

Una fractura interna en el poder

El fraccionamiento de la cohesión en la coalición de poder en Venezuela por las tensiones militares con Estados Unidos es uno de los escenarios posibles, pero que luce improbable hasta el momento, según analistas.

“La Fuerza Armada pareciera tener una cohesión importante” tras años de arrestos de docenas de sus miembros por presuntas conspiraciones contra Maduro, consideró el sociólogo y doctor en procesos contemporáneos Juan Manuel Trak.

PUBLICIDAD

Dijo que resulta “difícil” identificar bloques dentro de la Fuerza Armada y el partido de gobierno en Venezuela, el PSUV, que pudieran amenazar el control de Maduro sobre el poder político y el componente militar.

El politólogo venezolano Doriam González dijo anticipar “una fractura por presión y una salida negociada” de Maduro del poder. “Las presiones van a surtir efecto. En este punto, hay un posible ganador en el conflicto”, comentó a Univisión Noticias.

Pública y frecuentemente, los comandantes militares de Venezuela han expresado su lealtad con Maduro durante el despliegue estadounidense en el Caribe.

María Corina Machado, dirigente opositora, ha insistido no obstante en que un resquebrajamiento de las fidelidades militares hacia Maduro es “inevitable”.

Maduro continúa en el poder

Existe otro escenario en el que persiste el statu quo en Venezuela y Maduro se mantienen en el poder a pesar de las presiones militares de Estados Unidos.

El escenario ideal para el chavismo es permanecer en el poder para contar con la libertad y la continuidad que requiere, remarcó Doriam González, politólogo formado en la Universidad de Los Andes. “El poder es determinante para ellos”, dijo.

El sociólogo Juan Manuel Trak no descartó la posibilidad de que Trump realice algunos ataques militares contra objetivos vinculados netamente al narcotráfico, para cumplir sus objetivos de la campaña militar en el Caribe, sin que haya un cambio de gobierno en Venezuela ni fracturas en la coalición de poder dominante.

PUBLICIDAD

Mira también: