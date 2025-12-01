"Alcanza el nivel de un crimen de guerra": la preocupación en el Congreso sobre los ataques de EEUU a embarcaciones y una presunta orden de Hegseth de no dejar sobrevivientes

El escándalo desatado en torno al reporte de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó verbalmente fueran abatidos todos los tripulantes de la primera supuesta narcolancha venezolana atacada en el Caribe por militares de Estados Unidos ha llevado a legisladores de ambos partidos a posicionarse a favor de una investigación en el Congreso.

Los congresistas dijeron que no sabían si el informe que publicó el diario The Washington Post la semana pasada era cierto, y algunos republicanos se mostraron escépticos, pero expresaron que buscar rematar a los sobrevivientes de un ataque inicial con misiles plantea serias preocupaciones legales.

PUBLICIDAD

"De ser cierto, esto alcanza el nivel de un crimen de guerra", afirmó el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, en el programa 'Face the Nation' de CBS.

El representante republicano por Ohio, Mike Turner, se mostró más escéptico cuando se le preguntó sobre el presunto segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes del primero, y dijo que no tenía información de que eso hubiera ocurrido.

"Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal", declaró Turner a CBS. El representante agregó que los líderes del Comité de Servicios Armados tanto en la Cámara Baja como en el Senado han abierto investigaciones.

El viernes, el senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, junto al demócrata por Rhode Island Jack Reed, el de más alto rango en el comité, emitieron un comunicado diciendo que estaban al tanto de los reportes y habían enviado consultas al Departamento de Defensa para esclarecer lo ocurrido. "Llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos en torno a estas circunstancias", declararon.

Del mismo modo, al día siguiente, los líderes de ambos partidos del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers y el demócrata Adam Smith, dieron a conocer un comunicado conjunto en el que afirmaron que están “tomando medidas bipartidistas para obtener un recuento completo de la operación en cuestión” y que el comité está “comprometido con ofrecer una supervisión estricta de las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe”.

PUBLICIDAD

Es la primera vez que ambas mayorías republicanas del Congreso trabajan en un escrutinio bipartidista a acciones del gobierno de Donald Trump.



En una entrevista con el programa 'Meet the press' de ABC, el senador demócrata por Arizona Mark Kelly agregó que el Comité de Servicios Armados del Senado celebrará una audiencia pública sobre las presuntas órdenes de Hegseth de matar a todos los tripulantes.

“Vamos a poner a esta gente bajo juramento y vamos a averiguar qué pasó”, dijo Kelly y agregó que le preocupaba que las órdenes del secretario pusieran a las tropas “en una situación difícil” y que luego descubrieran “que hicieron algo ilegal”.

Kelly formó parte de un grupo de seis legisladores que este mes grabaron un video recordando a las tropas que están obligadas a rechazar órdenes ilegales, sin mencionar ejemplos. Ahora el veterano de la Armada y de la NASA se encuentra bajo investigación por el Pentágono.

Los demócratas han criticado repetidamente los ataques a las embarcaciones por considerarlos ilegales y aseguran, a tono con expertos internacionales o el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hablan de ejecuciones extrajudiciales.

Chuck Schumer, senador por Nueva York y líder de la minoría demócrata en el Senado, hizo un llamado a Hegseth a que publique “las grabaciones completas y sin editar de los ataques para que el pueblo estadounidense pueda verlas por sí mismo”.

Por su parte, el representante republicano Don Bacon dijo a la AP que Hegseth merece la oportunidad de presentar su versión.

"Debemos llegar a la verdad. No creo que él sea tan imprudente como para tomar esta decisión de decir, maten a todos, maten a los sobrevivientes, porque eso es una clara violación de las leyes de guerra", declaró. "Así que, soy muy escéptico de que él haya hecho algo así porque iría en contra del sentido común".

PUBLICIDAD

La respuesta de Hegseth y declaraciones de Trump

Tras los reportes del Post y CNN el viernes, que aseguraban que el secretario de Defensa había dado la orden de que no quedaran sobrevivientes en el ataque, lo cual llevó a realizar un segundo disparo al descubrir que dos personas quedaron vivas, Hegseth condenó lo que llamó "noticias falsas que están ofreciendo informes más fabricados, incendiarios y denigrantes para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger a la patria".

“Estos ataques altamente efectivos están diseñados para ser ‘golpes letales y cinéticos’” y “cada traficante que matamos está afiliado a una organización terrorista designada”, escribió en X. “Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo la ley estadounidense como internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho del conflicto armado —y aprobadas por los mejores abogados civiles y militares, en toda la cadena de mando—”, agregó en la red social.

"Voy a averiguar sobre eso", respondió el domingo el presidente Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "No sé nada al respecto. Él [Hegseth] dice que no dijo eso, y yo le creo", declaró el mandatario.

Trump también dijo que tiene “muy poca” preocupación por el manejo que está haciendo su administración de estos ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental y que el Pentágono está haciendo un “trabajo increíble”.

“Solo miren las cifras. La cantidad de drogas que entra en nuestro país por mar es infinitesimal comparada con lo que era hace apenas unos meses”, agregó el presidente a la prensa.

PUBLICIDAD

El gobierno ha justificado los polémicos ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico alegando que el país "está en un conflicto armado no internacional" contra el tráfico de drogas. Pero antiguos y actuales funcionarios federales y expertos en derecho de guerra aseguran que estas operaciones son ilegales y que los responsables directos podrían estar expuestos a procesos penales.

Bajo los Convenios de Ginebra, incluso cuando hubiera una guerra, los combatientes heridos o enfermos deben ser rescatados y atendidos por cualquiera de las partes en conflicto.

Con información de AP y AFP.

Mira también: