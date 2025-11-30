Comités del Congreso de EEUU investigan si se remató a sobrevivientes en un ataque contra una presunta 'narcolancha'

Video Qué se sabe del “ataque letal” de EEUU a una narcolancha venezolana que vinculan al Tren de Aragua

Los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes anunciaron que buscan más información del Pentágono tras reportes de The Washington Post y CNN sobre que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio presuntamente la orden de matar a todos los tripulantes de una embarcación sospechosa de tráfico de drogas que fue atacada por EEUU en el mar Caribe en septiembre.

Reportes de estos medios, que citan a fuentes familiarizadas con el tema, aseguran que la presunta 'narcolancha' destruida el 2 de septiembre en un ataque con dron en el que fallecieron 11 personas fue atacada dos veces, la segunda para rematar a dos sobrevivientes.

El reporte de The Washington Post indicaba que Hegseth dio una orden verbal de no dejar a personas con vida, por lo que el equipo de operaciones especiales volvió a atacar al observar en la imagen que dos sobrevivientes se aferraban a los restos de la lancha.

Por su parte, el reporte de CNN explicaba que, antes del operativo, el secretario Hegseth dio la orden de matar a todos los tripulantes. Pero matizaba con que no estaba claro si Hegseth había tenido conocimiento de que había sobrevivientes antes del segundo impacto.

El viernes, tras conocerse estos reportes, el senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, junto al demócrata por Rhode Island, Jack Reed, el de más alto rango en el comité, emitieron un comunicado diciendo que estaban al tanto y habían enviado consultas al Departamento de Defensa para esclarecer lo ocurrido. "Llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos en torno a estas circunstancias", declararon.

Al día siguiente, la noche del sábado, los líderes de ambos partidos del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers y el demócrata Adam Smith, siguieron sus pasos y dieron a conocer un comunicado conjunto en el que afirmaron que están “tomando medidas bipartidistas para obtener un recuento completo de la operación en cuestión” y que el comité está “comprometido con ofrecer una supervisión estricta de las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe”.

Es la primera vez que ambas mayorías republicanas del Congreso trabajan en un escrutino bipartidista a acciones del gobierno de Trump.

El mes pasado, los senadores Wicker y Reed publicaron dos cartas previamente enviadas al Pentágono en las que solicitaban las órdenes, grabaciones y justificación legal para estos polémicos ataques en el Caribe, que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha catalogado como "ejecuciones extrajudiciales". En sus cartas, los senadores aseguraban que el Pentágono había superado el plazo exigido por la ley para entregar parte del material solicitado.

La respuesta del Pentágono

Tras los reportes del Post y CNN el viernes, el secretario Hegseth condenó en X lo que llamó "noticias falsas que están ofreciendo informes más fabricados, incendientes y denigrantes para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger a la patria".

Según Hegseth, “estos ataques altamente efectivos están diseñados para ser ‘golpes letales y cinéticos’” y “cada traficante que matamos está afiliado a una organización terrorista designada”.

“Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo la ley estadounidense como internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho del conflicto armado —y aprobadas por los mejores abogados civiles y militares, en toda la cadena de mando—”, agregó.

Por su parte, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo a The Washington Post que "las operaciones en curso para desmantelar el narcoterrorismo y proteger a la patria de las drogas letales han sido un éxito rotundo" y que la "narrativa" del ataque a los sobrevivientes es "completamente falsa".

La administración ha justificado los polémicos ataques contra estas embarcaciones en el Caribe alegando que el país "está en un conflicto armado no internacional" contra el tráfico de drogas. Pero antiguos y actuales funcionarios federales y expertos en derecho de guerra aseguran que estas operaciones son ilegales y que los responsables directos podrían estar expuestos a procesos penales.

Bajo los Convenios de Ginebra, aún cuando hubiera una guerra, que no es el caso, los combatientes heridos o enfermos deben ser rescatados y atendidos por cualquiera de las partes en conflicto.

