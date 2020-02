El juicio político a Trump llega a su fin: ¿es ahora el presidente más poderoso que el Congreso?

¿Un Congreso con menos poder?

“Será mucho más complicado para el Congreso conseguir documentos, testigos dispuestos a declarar y verificar, entre otras cosas, si el dinero que aprueba y asigna realmente está siendo usado”, explicó a Univision Noticias Jon Marshall, profesor de la Universidad Northwestern y autor de "The Great Coverup: Nixon and the Scandal of Watergate".