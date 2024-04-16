Juicio político a Mayorkas: republicanos envían al Senado los artículos del 'impeachment'

Los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron este martes al Senado dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fuertemente criticado por su manejo de la situación en la frontera y el flujo de indocumentados.

Se espera que el Senado, controlado por los demócratas, desestime rápidamente los cargos sin un juicio o lleve a cabo un juicio político rápido que termine sin una condena y consiguiente destitución.

PUBLICIDAD

Mayorkas, que asumió el mando al inicio de la administración Biden, es el primer secretario del gabinete en ser sometido a juicio político en casi 150 años.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, había firmado el lunes los artículos de 'impeachment' para que fuesen enviados al Senado .

Johnson anunció que entregaría los documentos firmados este mismo martes al jefe de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, responsable de someter a juicio a Mayorkas en la Cámara Alta.

A mediados de febrero, por un solo voto y al segundo intento, los republicanos aprobaron el 'impeachment' a Mayorkas, primera etapa del proceso de juicio político que puede resultar en su destitución, algo improbable debido a que los demócratas controlan el Senado.



Los republicanos del Congreso acusan a Mayorkas, a cargo de los temas migratorios, de haber provocado una "catástrofe humanitaria" en la frontera entre Estados Unidos y México con su gestión de la afluencia de migrantes.

"La catástrofe fronteriza es el problema número uno para el pueblo estadounidense. Debemos responsabilizar totalmente a quienes la provocaron. Senador Schumer, lleve a cabo un juicio público", señaló Johnson.

Los cargos son ‘violación de la confianza pública’ y ‘negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley’ al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

A pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, los republicanos buscan convertir la migración en un tema clave de la campaña.

Qué pasará en el Senado con el juicio a Mayorkas

El Senado pasará a ser el escenario del juicio político, con sus 100 senadores actuando como miembros de un jurado que necesita de una mayoría de dos tercios para destituir al secretario, algo improbable dado que los demócratas tienen el control de la Cámara Alta.

PUBLICIDAD

Si bien el Senado está obligado a convocar un juicio según las reglas del impeachment una vez que los cargos hayan pasado por el Capitolio, se espera que los demócratas intenten desestimarlos antes de que comiencen los argumentos.

La mayoría demócrata ha dicho que el caso republicano contra Mayorkas no alcanza los “crímenes y faltas graves” establecidos como causal para un juicio político en la Constitución. Schumer probablemente cuenta con suficientes votos para poner fin al juicio inmediatamente, si decide hacerlo.

Video Biden reconoce que su gobierno no tiene capacidad para manejar la crisis en la frontera con México



Si efectivamente los artículos llegan este martes, los senadores deben prestar juramento el miércoles como jurados, convirtiendo la Cámara Alta en el tribunal de un juicio político. A continuación, el Senado citará a Mayorkas para informarle de los cargos y pedirle una respuesta por escrito. No tendrá que presentarse en el Senado en ningún momento.

Lo que sucede después de eso no está claro. Las reglas de juicio político generalmente permiten que el Senado decida cómo proceder.

Los republicanos han argumentado que debería haber un juicio completo. Mientras Johnson firmaba los artículos el lunes en preparación para enviarlos al otro lado del Capitolio, dijo que Schumer debería celebrar un juicio para “responsabilizar plenamente a quienes diseñaron esta crisis”.

Johnson dijo que Schumer es el "único obstáculo" para que Mayorkas rinda cuentas ante el pueblo estadounidense. "Según la Constitución, la Cámara Baja exige un juicio".

Schumer, por su parte, insistió en que "el juicio político nunca debe utilizarse para resolver un desacuerdo político", dijo. "Eso sentaría un precedente horrible para el Congreso".

PUBLICIDAD

Con información de EFE, AFP y AP.