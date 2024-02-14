Por primera vez en casi 150 años, la Cámara de Representantes acusa a un miembro del gobierno: ¿qué sigue tras el 'impeachment' a Mayorkas?

Video Los republicanos fracasan en su intento de destituir a Alejandro Mayorkas, ¿qué impacto tendrá en las elecciones?

En su segundo intento y por solo un voto, los republicanos de la Cámara de Representantes lograron aprobar el 'impeachment' al secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, al que acusan de ser responsable de la situación en la frontera sur de EEUU.

Fue por apenas un voto de diferencia: 214 a favor y 213 en contra. Votaron en contra los demócratas y los mismos tres republicanos que en la primera intentona se opusieron a la formalización de la acusación de Mayorkas, pero esta vez se sumó el regreso de Steve Scalise, el líder de la mayoría en la Cámara Baja que había estado ausente por su tratamiento contra el cáncer.

Lo que aprobaron los republicanos de la Cámara de Representantes fueron dos artículos de acusación: "Negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley" y "abuso de la confianza pública", por presuntamente no implementar políticas más duras y efectivas que impidan la llegada y el cruce irregular de inmigrantes en la frontera con México.

Es la primera vez en casi un siglo y medio que un secretario del gobierno de EEUU es acusado en la Cámara Baja, en lo que el presidente Joe Biden calificó como un “descarado acto de partidismo anticonstitucional que se ha centrado en un honorable servidor público a fin de llevar a cabo juegos políticos mezquinos”.

Y es que demócratas han criticado la medida por, tras meses de investigaciones, basarse en puras cuestiones políticas y no plantear ningún "alto delito o falta", requisito en cualquier proceso de 'impeachment' y posterior juicio político.

Te explicamos qué sigue ahora en el proceso de impeachment a Alejandro Mayorkas y cuáles son sus perspectivas de éxito en el Congreso.

Impeachment a Mayorkas: ¿qué sigue a la votación en la Cámara Baja?

El hecho de que la Cámara de Representantes haya votado a favor de un impeachment al secretario de Seguridad Nacional no quiere decir que Mayorkas va a ser destituido.

La acusación ahora pasa al Senado, que tiene el poder exclusivo para celebrar un juicio político que pueda conducir a una condena o destitución del cargo. Eso, de hecho, es poco probable que vaya a ocurrir: requiere dos tercios de una Cámara Alta controlada por demócratas, aunque sea con una mayoría por la mínima.

No está claro con exactitud cómo y cuándo se desarrollará el proceso en el Senado, aunque se espera que la Cámara Baja no tarde en presentar la acusación.

Los administradores del impeachment

Como recordamos de los dos recientes impeachments a Donald Trump, el presidente de la Cámara de Representantes nombra a un grupo de administradores o representantes que serán los encargados de llevar y defender la acusación en el Senado. Fungen como la parte acusadora en el juicio.

Según el diario The New York Times, en el caso de Mayorkas se han designado a 11 administradores que presentarán la acusación ante el Senado: los representantes Mark E. Green de Tennessee, presidente del Comité de Seguridad Nacional, que fue quien elaboró los cargos, la representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia, quien ha liderado la campaña para destituir a Mayorkas, Andy Biggs de Arizona, Ben Cline de Virginia, Clay Higgins de Louisiana, Andrew Garbarino de Nueva York, Michael Guest de Mississippi, Harriet M. Hageman de Wyoming, Laurel Lee de Florida, Michael McCaul de Texas y Augusto Pfluger, también de Texas.

En juicio, la administración Biden tendría derecho a que un agente o abogado comparezca para responder ante la acusación contra Mayorkas, y también designar miembros de la Cámara de Representantes para que formen parte de la defensa.

El pleno de los senadores actuaría como jurado y eventualmente votarían sobre los dos cargos de la acusación. Pueden pasar a emitir un veredicto o simplemente desestimar los artículos.

El proceso de juicio político en el Senado

Las reglas del Senado indican que una vez que reciban los artículos de impeachment de la Cámara de Representantes, deben programar un juicio para comenzar al día siguiente, explicó a CBS Casey Burgat, director del Programa de Asuntos Legislativos de la Escuela de Graduados de Gestión Política de la Universidad de Washington.

Pero aunque estas son las reglas, Burgat puntualizó que una mayoría podría votar a favor de "reinterpretarlas" y abrir otras vías para acelerar, retrasar o incluso desestimar el juicio político.

La oficina del líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, informó el martes por la noche que la Cámara Alta comenzará con el juicio político a Mayorkas después de que los senadores regresen a Washington el 26 de febrero.

Según comunicó su oficina: "Los encargados del impeachment en la Cámara [Baja] presentarán los artículos del impeachment al Senado después del período de trabajo estatal" y "los senadores prestarán juramento como jurado en el juicio al día siguiente".

En la votación decidirán si desestiman los artículos de la acusación o emiten un veredicto.

¿Qué perspectivas hay de que Mayorkas sea condenado?

Si los dos artículos de impeachment no son desestimados y el juicio avanza, la acusación requiere una mayoría de dos tercios de votos a favor en el Senado para lograr una condena, algo altamente improbable.

Los demócratas tienen 48 escaños propios, más tres independientes que votan con ellos, mientras los republicanos controlan 49 escaños. Mayorkas se puede permitir perder el apoyo de hasta 14 demócratas y aun así sería absuelto.

Si aun así llegara a ser declarado culpable en el veredicto del Senado, el actual secretario de Seguridad Nacional sería destituido de su cargo y el Senado podría votar para impedir que pueda volver a ocuparlo.

Pero las perspectivas de que algo así pueda ocurrir son muy bajas. Incluso, algunos senadores republicanos han criticado que sus compañeros de partido en la Cámara Baja hayan avanzado con esta acusación a pesar de ser conscientes de que no tiene futuro en el Senado.

En una declaración el martes, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el impeachment de la Cámara Baja era "inútil", "inconstitucional" e "infundado" y muchos demócratas han criticado la iniciativa de los republicanos, calificándola como una simple maniobra política sin base constitucional.

