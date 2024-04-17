Cambiar Ciudad
Alejandro Mayorkas

El Senado rechaza los dos cargos del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas

La mayoría demócrata del Senado votó a favor de desestimar los dos cargos presentados por los republicanos de la Cámara de Representantes contra Alejando Mayorkas, por su manejo de la situación en la frontera con México.

Por:
Univision y Agencias
Video Republicanos votan a favor del juicio político contra Alejandro Mayorkas

Los demócratas hicieron valer este miércoles su mayoría en el Senado para desestimar la acusación de los republicanos de la Cámara de Representantes contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejando Mayorkas, por el manejo de la política migratoria en la frontera con México.

El Senado rechazó los dos artículos del juicio político en un voto 51-49 que siguió líneas partidistas. De esa forma, el alto funcionario evitó ser destituido del cargo.

El primer artículo acusaba a Mayorkas de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de inmigración. El segundo artículo, de “abuso de confianza” por decir que la frontera estaba segura.

Como había ya adelantado el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, la exoneración de Mayorkas llegó sin que hubiera el "juicio completo" que reclamaban los republicanos.

El líder de la mayoría en el Senado dijo que el caso de los republicanos de la Cámara de Representantes no cumplía con “el alto estándar de graves delitos y faltas menores” y podría haber sentado un peligroso precedente.

“Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político en aquellos raros casos en los que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar los cargos”, dijo Schumer, demócrata por Nueva York, al inaugurar la sesión del miércoles.

Video Biden reconoce que su gobierno no tiene capacidad para manejar la crisis en la frontera con México


Hace dos meses, la Cámara de Representantes aprobó, por un solo voto, el 'impeachment' que convirtió a Mayorkas en el primer secretario del gabinete del gobierno federal en ser sometido a juicio político en casi 150 años. Solo había ocurrido en 1876, cuando el secretario de Guerra,

El mismo miércoles, Mayorkas insistió en que estaba concentrado en su trabajo al frente del enorme Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Mientras ellos trabajan en el juicio político, yo trabajo en promover la misión del Departamento de Seguridad Nacional. Eso es lo que he hecho a lo largo de este proceso", dijo en el programa 'CBS Mornings', donde presentó la nueva campaña del DHS para ayudar a los niños a mantenerse seguros en línea.

El ingrediente secreto de la buena salud de la economía de EEUU: los inmigrantes dispuestos a trabajar

El ingrediente secreto de la buena salud de la economía de EEUU: los inmigrantes dispuestos a trabajar

Inmigración
9 min


Los demócratas se pusieron sin excepción del lado de Mayorkas, al considerar el 'impeachment' carente de méritos y motivado políticamente. A pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, los republicanos buscan convertir la inmigración en un tema clave de la campaña.

De hecho, desde que consiguieron la mayoría en la Cámara Baja, se pusieron a trabajar en el impeachment a Mayorkas. También en el del presidente Joe Biden, que no han conseguido materializar.

Con información de EFE.


