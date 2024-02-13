La Cámara de Representantes aprueba el impeachment a Mayorkas a la segunda y por un voto

Video Los republicanos fracasan en su intento de destituir a Alejandro Mayorkas, ¿qué impacto tendrá en las elecciones?

La Cámara de Representantes, bajo el control de los republicanos, votó este martes a favor del 'impeachment' del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el manejo de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

Se trató del segundo intento de elevar al Senado la acusación de Mayorkas de los republicanos, quienes en la votación de la semana pasada no lograron los votos. El hemiciclo dio esta vez su visto bueno a ese proceso por 214 votos a favor y 213 en contra.



El regreso del líder de la mayoría, Steve Scalise, que estaba fuera de Washington en tratamiento contra el cáncer, ayudó a sumar las filas de los republicanos, luego de que en la votación pasada tres de ellos se opusieran a la medida y un cuarto republicano cambiara su voto para que la medida pudiera ser revisada más adelante, dejando el voto 214 a favor y 216 en contra.

PUBLICIDAD

El impeachment de Mayorkas no es un caso común en la historia de Estados Unidos. Es la primera vez en casi 150 años que un miembro del gobierno llega a una instancia como esta. Los republicanos dicen que toman esta medida porque consideran que Mayorkas es el culpable de la crisis en la frontera.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han pasado meses investigando Mayorkas, en buena parte porque este año electoral, los temas de inmigración y la seguridad fronteriza, han escalado en las prioridades de los votantes.

Biden califica de "inconstitucional" el ‘impeachment’ a Mayorkas

El presidente Joe Biden criticó a los republicanos tras darse a conocer el resultado de la votación: "La historia no mirará con buenos ojos a los republicanos de la Cámara por su flagrante acto de partidismo inconstitucional que ha puesto en el punto de mira a un honorable servidor público para jugar a mezquinos juegos políticos", dijo en un comunicado.

Mientras que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sigue defendiendo la medida aprobada. "Junto a una declaración de guerra, el ‘impeachment’ es posiblemente el poder más serio otorgado a la Cámara y hemos tratado este asunto en consecuencia… Dado que este secretario se niega a hacer el trabajo para el que el Senado lo nombró, la Cámara debe actuar", dijo Johnson.

PUBLICIDAD

Ken Buck, uno de los tres republicanos que votaron en contra en la votación de la semana pasada, calificó la medida contra Mayorkas de "maniobra política", mientras que su compañero rebelde Mike Gallagher dijo que "abriría la caja de Pandora de la destitución perpetua".

Impeachment a Mayorkas: un caso fuera de lo común

Mientras que décadas atrás, la mayoría de los migrantes que intentaban entrar a Estados Unidos eran mexicanos que buscaban trabajo y trataban de evadir a los agentes, ahora la mayoría viene de América Central y del Sur, así como de Haití o China y a menudo buscan a los agentes de la Patrulla Fronteriza para pedir asilo.

El número de llegadas de migrantes a la frontera sur ha alcanzado números récord. Los arrestos por cruces ilegales desde México alcanzaron un máximo histórico en diciembre. En ocasiones, las cifras han superado la capacidad de gestión de los funcionarios fronterizos.

Los republicanos dicen que Mayorkas es el culpable y lo acusan a él y a la administración Biden de haber propiciado que lleguen más migrantes y de presuntamente haber deshecho las políticas de Donald Trump que supuestamente disuadían a los migrantes.

Los republicanos de la Cámara Baja dicen que el secretario está violando las leyes al no detener a suficientes inmigrantes y al implementar un programa de 'parole humanitario' que, según dicen, pasa por alto al Congreso. Alegan que Mayorkas mintió al Congreso cuando dijo cosas como que la frontera está segura.

En los dos artículos de impeachment, donde debería estar especificado cuáles son los altos crímenes y faltas cometidas por Mayorkas se señala su negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley y violación de la confianza pública.

PUBLICIDAD

Un sistema de inmigración "obsoleto"

Los demócratas dicen que se trata de una disputa política porque a los republicanos no les gusta la gestión de Mayorkas, pero que no existe una cuestión que alcance el nivel de "altos delitos o faltas" que se requiere para destituir a un funcionario.

Mayorkas y sus aliados han dicho que no son las acciones de la administración las que están atrayendo a los inmigrantes, sino que es parte de un fenómeno mundial impulsado por la agitación política, económica y climática, que impulsa a estas personas a embarcarse en peligrosos viajes potencialmente mortales para buscar una vida mejor.

La administración y sus partidarios sostienen que el secretario está lidiando con un sistema de inmigración obsoleto y con fondos muy insuficientes que solo el Congreso tiene el poder de arreglar verdaderamente.

Tras la acusación, Mayorkas aún conservará su puesto y ahora la cuestión pasará al Senado, que es el que decide si un funcionario acusado es condenado y destituido de su puesto.