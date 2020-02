Un senador demócrata propone censurar a Trump en lugar de destituirlo

"Su comportamiento no puede pasar sin que tenga consecuencias en el Senado y la censura permitiría emitir un comunicado bipartidista condenando su comportamiento inaceptable en los términos más fuertes", aseguró. "La historia juzgará al Senado por cómo hemos manejado este solemne deber constitucional".

Tres demócratas indecisos

Manchin es, junto con Doug Jones, de Alabama, y Kyrsten Sinema, de Arizona, uno de los tres senadores demócratas del ala más conservadora que no han hecho público todavía el sentido de su voto el próximo miércoles cuando los senadores, como jurados, tendrán la última palabra sobre el futuro del presidente.

Sin embargo, Manchin cree que podría conseguir algún apoyo entre los republicanos, especialmente entre los que han asegurado que la conducta del presidente de presionar a Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter fue inapropiada, pero que aún así no van a votar para destituirlo, como es el caso de Lamar Alexander de Tennessee.

"Dada la naturaleza partidista de esta acusación desde el principio y en todo momento, he llegado a la conclusión de que no habrá un juicio justo en el Senado", dijo en un comunicado. "No creo que la continuación de este proceso cambie nada". "Es triste para mí admitir que, como institución, el Congreso ha fallado".