Corte Suprema acepta decidir si Trump tiene inmunidad en el proceso penal por interferencia electoral

La Corte Suprema acordó este miércoles aceptar decidir sobre si el expresidente Donald Trump goza de inmunidad o puede ser procesado por las acusaciones de que interfirió en las elecciones de 2020 y puso rumbo a una resolución rápida.

La Corte Suprema publicó una declaración no firmada en la que señala que considerará "si un expresidente goza de inmunidad presidencial contra el enjuiciamiento penal por conductas que supuestamente implican actos oficiales durante su mandato y, en caso afirmativo, en qué medida".

La orden de los magistrados mantiene en suspenso los preparativos para un juicio centrado en los esfuerzos de Trump para anular su derrota electoral. Al mismo tiempo, dijeron que escucharían los argumentos a finales de abril, con una decisión probable a más tardar a finales de junio.

Esta es la respuesta al recurso del 12 de febrero en el que el expresidente pedía a la Corte Suprema bloquear la decisión de un tribunal de apelaciones que le negó su alegada "inmunidad absoluta" en la acusación por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En el texto del recurso, sus abogados pidieron a los magistrados de la Corte tomarse su tiempo a la hora de examinar la cuestión de la inmunidad de Trump. Sin embargo, tan solo dos días después el fiscal especial Jack Smith solicitó a la Corte Suprema que desestimara el recurso.

" El retraso en la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público respecto a un veredicto rápido y justo", señaló Smith en un escrito en el que incluso sugirió que las audiencias orales comiencen en marzo con miras a un fallo emitido en el mes de junio.

La fecha del juicio, ya aplazada una vez por el recurso de inmunidad de Trump, es de suma importancia para ambas partes. Los fiscales del caso quieren llevar a Trump a juicio este año, mientras que los abogados defensores han estado buscando retrasos en sus causas penales.

Si Trump ganase las próximas elecciones con el caso pendiente, podría utilizar su autoridad como jefe del poder Ejecutivo para ordenar al Departamento de Justicia que lo desestime o tratar de indultarse a sí mismo.

¿Qué ha dicho la corte anteriormente sobre la inmunidad presidencial?

La Corte Suprema ha sostenido previamente que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, y los abogados de Trump han argumentado durante meses que esa protección debería extenderse también a los procesos penales.

Con este recurso los abogados buscan revertir la decisión del tribunal de apelaciones que el 6 de febrero desestimó la inmunidad penal de Trump, reabriendo la posibilidad de juzgarlo en Washington por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones en las que el republicano perdió frente al presidente demócrata Joe Biden.

Con la medida presentada a mediados de febrero los abogados de Trump buscan echar atrás esa decisión y así retrasar cualquier proceso judicial en su contra.

La estrategia de Trump de retrasar juicios ya ha funcionado y ha logrado que el proceso judicial en su contra por interferencia electoral, presidido por la jueza del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, se haya mantenido paralizado desde diciembre.

El caso que se discutirá en los próximos días es independiente de la consideración por parte del alto tribunal de la apelación de Trump para permanecer en la papeleta presidencial a pesar de los intentos de expulsarlo debido a sus esfuerzos tras su derrota electoral en 2020.

Durante los argumentos del 8 de febrero, parecía probable que la Corte se pusiera del lado de Trump. La decisión podría llegar en cualquier momento.

