¿El "rey" Trump?: la defensa del mandatario dibuja un presidente todopoderoso en la Casa Blanca

Ante la pregunta del senador republicano de Texas, Ted Cruz , quien fuera estudiante de Dershowitz en Harvard, sobre si importaba o no si Trump forzó un ‘quid pro quo’ con Ucrania, el abogado respondió:

De acuerdo con este nuevo enfoque de la defensa de Trump, aunque se demostrase que hubo ‘quid pro quo’ se trataría de uno positivo y no imputable, ya que el presidente lo puso en práctica buscando una reelección, la cual entiende como un bien común para el pueblo estadounidense

Semejante afirmación que no solo echa por tierra el argumento del propio Trump, repetido hasta el cansancio en Twitter, de que ‘no hubo quid pro quo’ cuando se condicionó la entrega de ayuda militar a Ucrania a cambio de que ese país le abriera una investigación al hijo del exvicepresidente Joe Biden sino que daía luz verde al mandatario (a cualquiera que sea) para hacer lo que mejor le parezca en nombre del interés nacional.

Trump: ¿Dictador o rey?

Con anterioridad, Trump ha dicho que el Artículo II de la Constitución lo respalda para "hacer lo que yo quiera", una frase que los demócratas han citado en varias ocasiones durante el juicio y que la defensa del presidente no ha hecho más que respaldar.

La inevitable remembranza a Richard Nixon

“Cuando lo hace el presidente eso significa que no es ilegal”, asegura Nixon en el video.

“Solo el público decide lo que es bueno para el público”

Además de la distinción que hizo Dershowitz entre los ‘quid pro quo’ corruptos y los ‘quid pro quo’ “buenos” y no imputables, una idea que también ha escandalizado es la que plantea que el presidente lo hizo pensando en su reelección, lo cual entiende que es de 'interés público' .

Stephen Colbert, anfitrión del programa “The Late Show” de CBS, en la edición de la noche de este miércoles, Colbert reprodujo un video del abogado diciendo: "Su elección es de interés público" a lo que Colbert respondió: "No, no lo es. Solo el público decide qué es lo que interesa al público. No los políticos”.