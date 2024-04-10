Juicio político a Mayorkas: por qué los republicanos pospusieron el envío al Senado del 'impeachment' al secretario del DHS

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, decidió no enviar esta semana al Senado los cargos de juicio político (impeachment) contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como había anunciado a finales de marzo, después de que los senadores republicanos pidieran el martes más tiempo para recabar apoyo para un juicio completo.

El repentino cambio de planes arroja nuevas dudas sobre el histórico primer juicio político a un secretario de gabinete en unos 150 años.

Johnson tenía previsto que los representantes que fungirán como fiscales transmitieran los artículos contra Mayorkas el miércoles por la noche. Según las normas de procedimiento, eso hubiera obligado a los senadores a reunirse al día siguiente como jurados.

Y lo más probable era que fuera desestimado rápidamente, tras algunas votaciones procedimentales, ya que los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara Alta, sostienen que los cargos no alcanzan el umbral constitucional de "delitos graves o faltas".

Pero los republicanos están presionando para que se celebre un juicio completo. Los senadores conservadores hablaron durante un almuerzo privado del Partido Republicano el martes sobre la posibilidad de utilizar un aplazamiento para armar el caso.

“Para garantizar que el Senado tenga tiempo suficiente para cumplir con su deber constitucional, la Cámara (de Representantes) transmitirá los artículos del juicio político al Senado la próxima semana”, dijo la vocera de Johnson, Taylor Haulsee. “No hay razón alguna para que el Senado abdique de su responsabilidad de celebrar un juicio político”.

Cuál es la acusación de los republicanos contra el secretario Mayorkas

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó por un margen de un solo voto la acusación a Mayorkas el 13 de febrero, recomendando que fuera destituido de su cargo por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México.

En sus dos artículos de 'impeachment', la Cámara acusa a Mayorkas de negarse “deliberada y sistemáticamente” a hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y de violar la confianza pública al mentirle al Congreso y decir que la frontera era segura.

Después de varias semanas de aparente silencio, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a finales de marzo que enviaría los dos artículos al Senado el 10 de abril.

Sin embargo, a diferencia de los dos juicios políticos del expresidente Donald Trump en 2020 y 2021, no se espera que el Senado dedique mucho tiempo a considerar los cargos. Los demócratas que tienen la mayoría en el Senado parecen tener los votos para desestimar inmediatamente el juicio, aunque el líder de la mayoría, Chuck Schumer, no había revelado sus planes hasta este martes.

Los demócratas dicen que los cargos contra Mayorkas son fruto de intereses políticos, no derivan de la comisión de “crímenes y faltas graves” establecidos en la Constitución.

¿Qué puede pasar una vez llegue el 'impeachment' al Senado?

Johnson y los republicanos del Senado están presionando para que celebre un juicio completo.

“Si le importa la Constitución y poner fin a la devastación causada por la catástrofe fronteriza de Biden, el senador Schumer programará rápidamente un juicio público completo y escuchará los argumentos presentados por nuestros encargados del juicio político”, dijo Johnson en un comunicado publicado antes de posponer el envío.

La votación de impeachment de la Cámara en febrero por 214-213, tras haber fracasado una semana antes, fue la primera vez en casi 150 años que un secretario del gabinete era imputado formalmente.

Y aunque el Senado ahora está obligado a considerar los cargos, dos tercios de la Cámara tendrían que votar para condenarlo. Ningún demócrata ha manifestado su apoyo a la iniciativa de remover a Mayorkas, por lo que esa cota no podrá alcanzarse.

Aun así, existe un proceso que los senadores deben seguir según las reglas del impeachment. A continuación hacemos un repaso a lo que deberían ser los pasos del Senado.

1. Convocatoria de juicio político

Según las reglas que regulan los juicios políticos, un grupo de administradores de la Cámara Baja (representantes que actúan como fiscales y son nombrados por el presidente) presentarán los cargos de leyendo los artículos de impeachment en el pleno del Senado, generalmente después de realizar una caminata ceremonial por el Capitolio.

Se espera que los senadores presten juramento para actuar como jurados al día siguiente. El Senado deberá entonces citar a Mayorkas para informarle de los cargos y pedirle una respuesta por escrito. El secretario no tendría que presentarse ante el Senado en ningún momento.

La presidenta pro tempore del Senado, la senadora de Washington, Patty Murray, presidirá la reunión por ser la de más alto rango del partido mayoritario.

Lo que sucede después de que los jurados del Senado presten juramento es menos claro. Las reglas generalmente permiten que el Senado decida cómo proceder.

2. Votación para desestimar los cargos del 'impeachment'

Si Schumer puede reunir una mayoría simple, los demócratas podrían desestimar el juicio de plano o posponer los dos artículos, poniendo fin al esfuerzo de la Cámara de Representantes y permitiendo que el Senado pase a otros asuntos.

Si bien Schumer ha optado por no adelantar sus planes, se espera que intente desestimar el juicio de alguna manera, si tiene los votos. Los demócratas controlan el Senado, 51-49.

Llegar a 51 votos requeriría que todos los demócratas y los tres independientes de la Cámara Alta votaran a favor o potencialmente menos si algún republicano se uniera a ellos.

En su carta a sus colegas el viernes pasado antes de que fuera pospuesto el envío del 'impeachment', Schumer había dicho a los senadores que su presencia era “esencial” cuando presten juramento como jurado, lo que iba a ocurrir el jueves, insinuando que podría haber una votación reñida ese día.

Si bien varios senadores republicanos han cuestionado la necesidad de un juicio, no está claro si alguno de ellos llegaría tan lejos como para votar para desestimar los cargos desde el principio. Una posibilidad es el senador de Utah Mitt Romney, quien dijo a principios de este año que se inclinaría por votar con los demócratas sobre el asunto.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, predijo la semana pasada en un evento en su estado natal de Kentucky que Schumer presentaría una moción para desestimar o posponer los cargos.

"Los demócratas tienen la mayoría, por lo que es posible que esto no dure mucho", dijo McConnell. "Mi preferencia sería tener un juicio, pero creo que es probable que la mayoría lo impida".

3. La alternativa de crear un comité de juicio político

Si los demócratas no pueden desestimar el juicio o posponer los artículos, hay una segunda opción: seguir el precedente de varios juicios políticos contra jueces federales del último siglo y celebrar una votación para crear un comité de juicio que investigaría los cargos.

Si bien hay no reglas estrictas sobre cómo formarlo, el Senado ya aprobó una resolución que autoriza a los líderes del partido a recomendar cada uno a seis senadores y un presidente para dirigirlo. Esos comités tenían la capacidad de llamar a testigos y emitir informes finales al Senado antes de eventuales juicios.

Si bien hay suficientes precedentes para este enfoque, es probable que los demócratas intenten evitarlo si pueden detener el proceso por completo, especialmente en un año de elecciones presidenciales donde la inmigración y la seguridad fronteriza son temas principales.

Haciéndose eco de la defensa de Trump durante sus juicios políticos, Schumer calificó el esfuerzo de la Cámara de “farsa”.

“ Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron presentar ninguna prueba de que el secretario Mayorkas haya cometido delito alguno”, dijo Schumer. “Los republicanos de la Cámara de Representantes no lograron demostrar que haya violado la Constitución. Los republicanos de la Cámara de Representantes no presentaron ninguna prueba de algo que se pareciera a un delito impugnable”.

4. El paso a un juicio político a Mayorkas

Si, una vez llegue el 'impeachment', el Senado procediera con el 'juicio completo' que reclaman los republicanos, los senadores se verían obligados a permanecer en sus escaños durante, tal vez, semanas, mientras los encargados del juicio político de la Cámara Baja y los abogados que representan a Mayorkas presentan sus argumentos.

El Senado también puede llamar a testigos, si así lo decide. Los senadores tendría la oportunidad también de interrogar a ambas partes, antes de una votación final sobre si se debe condenar o no al acusado.

En una carta de febrero dirigida por el senador de Utah Mike Lee, 13 republicanos del Senado argumentaron que era necesario un juicio y escribieron que los demócratas no deberían poder “eludir su deber constitucional”.

En una reunión informativa con los periodistas el viernes pasado, Mayorkas no pareció preocupado. "Cuando digo que no estoy centrado en el proceso de impeachment, lo digo en serio", aseguró. “Espero que no me quiten tiempo de mi trabajo”.

Para subrayar esa postura, el secretario de Seguridad Nacional tenía en su agenda la comparecencia ante un comité del Senado este miércoles para testificar sobre la propuesta presupuestaria de su departamento.

