Las fechas clave del cierre del gobierno que podría convertirse en el más largo de la historia (sin un acuerdo a la vista)

Video Cierre del gobierno: las fechas clave para que tres programas de ayuda no se queden sin fondos

El cierre parcial del gobierno ocasionado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso mantiene a millones de empleados federales sin sueldos y a ciudadanos que dependen de programas sociales a punto de quedar sin efecto.

La falta de consenso se originó a partir del rechazo de los republicanos a la propuesta de los demócratas de extender los subsidios a la cobertura de la salud de millones previstos en la Ley de Salud Asequible (ACA), llamada también Obamacare.

PUBLICIDAD

Los demócratas también insisten en que los republicanos reviertan recortes al programa de Medicaid, que según la oposición también impactará a millones de estadounidenses.

Los republicanos sostienen que podrían negociar con los demócratas una vez que aprueben el plan para financiar el gobierno impulsado por la administración de Donald Trump, pero los demócratas no creen que cumplan su palabra.

En medio del desacuerdo, miles de empleados están en riesgo de llegar a fin de mes y no recibir su sueldo, mientras que la temporada vacacional amenaza con inundar los aeropuertos de viajeros, sin los empleados necesarios para atender la demanda.

Aún más grave, las fechas de expiración de los subsidios del ACA se aproximan y sin un acuerdo a la vista, eso podría duplicar los costos de los planes de cobertura de millones de estadounidenses.

El cierre parcial se convierte en el segundo más largo hoy

Este miércoles el cierre parcial de gobierno se convirtió en el segundo más largo de la historia, sólo después del cierre que también ocurrió en la primera presidencia de Trump.

El cierre actual cumple 22 días luego de que inició el 30 de septiembre sin un acuerdo entre los legisladores.

El cierre anterior, que aún mantiene el récord del más largo de la historia, ocurrió entre 2018 y 2019 y se prolongó por 35 días.

Millones de empleados federales no recibirán su salario a partir del 24 de octubre

El 24 de octubre llegará el día de pago para millones de empleados federales que no verán su salario depositado en sus cuentas bancarias.

Regularmente el gobierno federal comienza a depositar los salarios de forma escalonada dependiendo de cada agencia el 24, 28 o 30 de cada mes.

En este caso, si no se llega a un acuerdo en el Congreso, ninguno de esos salarios sería depositado, dejando en vilo a cientos de miles de familias.

PUBLICIDAD

Según un reporte de CNN, el personal del Senado fue informado el viernes que no recibirá sus nóminas como estaba programado el 20 de octubre.

Tampoco recibirá ningún tipo de emolumento durante el cierre. El personal del Poder Judicial, reportó CNN, tampoco recibirá salarios porque se quedó sin fondos el sistema de justicia.

Sólo el personal esencial seguirá trabajando, pero sin paga, agregó el medio de comunicación.

Sumándose a esto, los empleados federales tenían la esperanza de que los salarios caídos les fueran pagados al terminar el cierre del gobierno, como lo dice una ley aprobada tras el cierre de 2019.

Pero la Casa Blanca de Trump sostiene que eso podría no ocurrir porque le está dando una interpretación distinta a la ley.

Los economistas han advertido que el cierre federal, con muchos de los casi 2.3 millones de empleados trabajando sin sueldo, reducirá el crecimiento económico entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales por semana.

Con los republicanos controlando el Congreso, los demócratas tienen pocas opciones. Planean mantener el Senado en sesión hasta altas horas de la noche del miércoles en protesta. La Cámara de Representantes ha estado cerrada durante semanas.

Otros sí recibirán su sueldo

Mientras que decenas de miles se están quedando sin sus salarios, otros sí percibirán sus suelos. De acuerdo con un análisis del Centro de Política Bipartidista, un centro de estudios con sede en Washington, unos 830,000 empleados federales continuarán recibiendo sus salarios porque sus sueldos provienen de asignaciones federales especiales.

PUBLICIDAD

También los ministros de la Suprema Corte y los jueces federales sí recibirán sus cheques porque así lo establece la Carta Magna.

Otros funcionarios del Senado, los de más alto nivel, también continuarán recibiendo sus salarios.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en X que unos 70,000 funcionarios de distintas agencias migratorias como ICE y CBP continuarán recibiendo sus salarios.

Kash Patel, director del FBI, también informó que los agentes especiales de la dependencia federal no se verán afectados por el cierre.

Trump, "el negociador en jefe" se va de viaje

Aunque millones están sufriendo las consecuencias de la división bipartidista, el presidente, llamado a menudo el "negociador en jefe" por sus partidarios, se prepara para salir de viaje el 25 de octubre.

El sábado, según la agenda del presidente, Trump saldrá de viaje a una gira por Asia, lo que podría estancar aún más las negociaciones porque muchos piensan que el involucramiento del mandatario en las conversaciones es clave para lograr un acuerdo.

Los líderes demócratas, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, se comunicaron con la Casa Blanca el martes para solicitar una reunión con Trump antes de que el presidente parta hacia su próximo viaje al extranjero, a Asia.

"Dijimos que concertaremos una cita con él en cualquier momento y lugar antes de que se vaya", dijo Schumer.

Trump había indicado previamente, al principio del cierre, que podría estar dispuesto a hablar sobre el tema de la atención médica, y los demócratas esperaban que el presidente les prestara atención. Sin embargo, el presidente aclaró posteriormente que solo lo haría una vez que el gobierno reabriera.

PUBLICIDAD

Los subsidios de Obamacare y fondos para Head Start expirarán el 1 de Noviembre

Si el Congreso no aprueba una extensión de los subsidios previstos en la ACA para el 1 de noviembre, los demócratas advierten que los costos de los planes de salud podrían duplicarse para millones.

Estos subsidios, en forma de créditos fiscales que se reforzaron durante la crisis de la pandemia, vencen el 31 de diciembre, y las compañías de seguros están enviando información sobre las nuevas tarifas para el próximo año antes del período de inscripción abierta.

La mayoría de los adultos estadounidenses están preocupados por el encarecimiento de la atención médica, según una nueva encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, mientras toman decisiones sobre la cobertura médica del próximo año.

Miembros de ambos partidos reconocen que se agota el tiempo para solucionar los inminentes aumentos en los precios del seguro médico, incluso mientras se mantienen conversaciones discretas sobre posibles extensiones o cambios en la financiación de la ACA.

Ese día, de acuerdo con las reglas de ACA, inicia la inscripción para millones de estadounidenses en los planes de salud para 2026. Pero si los legisladores no llegan a un acuerdo, los programas podrían quedar fuera de la cobertura prevista en la ley.

El programa Head Start, que entrega recursos a centros de alimentación, educación y salud infantil, también podría quedarse sin fondos el 1 de noviembre.

Según la Asociación Nacional de Head Start, unos 65,000 niños se verían afectados por la falta de fondos.

PUBLICIDAD

El cierre podría ser el más largo de la historia

Analistas sostienen que la profunda división en las visiones de país entre demócratas y republicanos podrían llevar este cierre a convertirse en el más largo de la historia.

Eso ocurrirá si el cierre se extiende hasta el 5 de noviembre, cuando se rebasaría el récord de 35 días del cierre originado entre 2018 y 2019 por la insistencia de Trump de asignar miles de millones de recursos a la construcción del muro en la frontera entre México y EEUU.

Las vacaciones de Acción de Gracias se aproximan

Las vacaciones de Acción de Gracias se acercan sin que se advierta un posible acuerdo legislativo, lo que amenaza con inundar los aeropuertos de viajeros sin la cantidad suficiente de empleados para atender la demanda.

Datos históricos muestran que el 21 de noviembre comienza a elevarse la cantidad de viajeros en los aeropuertos conforme las familias se preparan para reunirse para el Día de Acción de Gracias el 28 de noviembre.

En 2019, durante el último cierre ocurrido, los aeropuertos registraron una alta demanda que ocasionó demoras y que, según organizaciones de trabajadores aeroportuarios, puso en riesgo a los viajeros.

Según datos oficiales, alrededor de 13,000 controladores de tráfico aéreo y otros 50,000 oficiales de Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han estado trabajando durante el actual cierre sin paga.

Los legisladores además inician sus vacaciones por Acción de Gracias el 24 de noviembre, lo que podría ser un aliciente para que resuelvan sus desacuerdos antes de esa fecha, aunque eso no es seguro.

PUBLICIDAD

Mira también: