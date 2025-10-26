La ayuda de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP no saldrá en noviembre, confirma el gobierno

Video El cierre de gobierno se acerca a un momento crítico. Así es como te puede afectar

El gobierno de Donald Trump confirmó este sábado que en noviembre no saldrá la ayuda del programa federal SNAP de los llamados 'cupones de alimentos', que da beneficios para la compra de comida a 40 millones de personas de bajos recursos. Esto en medio del cierre del gobierno que se extiende sin que haya señales de una solución en el Congreso.

En un mensaje en la página web del Departamento de Agricultura (USDA), que gestiona el programa SNAP, se lee "el pozo se ha secado. En este momento no se emitirán los beneficios el 1 de noviembre".

El programa SNAP da beneficios a 1 de cada 8 personas en Estados Unidos. Es una pieza clave de las ayudas sociales del país al entregar a esas personas tarjetas prepagadas que pueden usar para comprar alimentos.

Las ayudas de otras piezas cruciales, el Seguro Social y Medicaid, continuarán fluyendo en medio del cierre parcial del gobierno. Pero, por la forma en la que es financiado, el programa SNAP es vulnerable a este tipo de interrupciones.

En el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, el costo del programa SNAP se empinó por encima de $100,000 millones, incluyendo la mitad de los costos administrativos que se pagan con el dinero de los contribuyentes. El programa SNAP brinda, en promedio, $187 mensuales a 41.7 millones de personas.

En el anuncio en la web del USDA, el gobierno dio razones con datos inexactas sobre el cierre del gobierno, como por ejemplo que se debe principalmente a que los demócratas buscan darle cobertura de salud a los inmigrantes indocumentados. Ese es el punto clave que exigen los demócratas para negociar una reapertura de las funciones parciales del gobierno federal.

Esas negociaciones están estancadas según lo que se conoce públicamente, cuando el cierre del gobierno se acerca a cumplir un mes y convertirse en el más largo de la historia de Estados Unios.

Reportes de medios señalaron que un grupo de demócratas pidió al USDA usar fondos de emergencia para desembolsar los beneficios del programa SNAP, pero que ese departamento se negó a hacerlo.

Carolyn Vega, directora asociada de análisis de políticas públicas de Share Our Strength, un grupo que aboga por la lucha contra la pobreza, había explicado previamente que es un desafío encontrar dinero en otra parte dada la magnitud de los fondos que requiere el programa SNAP. Los costos generales del programa SNAP, por ejemplo, superan por mucho los del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC en inglés). El programa WIC da ayuda para la compra de alimentos a 6 millones de madres y niños pequeños de bajos recursos.

Por ahora, el gobierno buscó fondos para mantener las operaciones del programa WIC sin sobresaltos. Hacer lo mismo con el programa SNAP significaría encontrar cerca de $8,000 millones al mes. A los estados también se les complicaría poner el dinero ellos.

Estados donde 1 de cada 5 personas recibe ayuda del programa SNAP

Más de 1 de cada 5 residentes de Nuevo México reciben la ayuda para la compra de alimentos, a un costo de unos $90 millones al mes. La posibilidad de que ese dinero no esté disponible ha generado preocupación.

"Sería un daño directo sin precedente a los residentes de Nuevo México, a sus comunidades y economía", dijo el representante estatal Nathan Small, un demócrata que lidera el comité sobre Presupuestos del estado. Pero agregó que es pronto para saber si Nuevo México buscará opciones para suavizar el impacto en caso no estén disponibles los fondos del programa SNAP.

"Estamos siguiendo esto para verificar si realmente se acabarán los fondos de los 'cupones de alimentos' o si es una táctica de la administración (de Trump) en la negociación en general", dijo Charles Sallee, director de la Oficina de Presupuesto de la Legislatura de Nuevo México.

En Minnesota, el Departamento para la Niñez, Juventud y Familias dijo a los condados y zonas tribales que no aprueben nuevas solicitudes del programa SNAP. Ese estado se preparaba también para avisarle a los beneficiarios que no recibirán la ayuda en noviembre, salvo que el asunto se resuelva en Washington DC.

La entrada en vigor de requisitos para la ayuda del programa SNAP

El cierre del gobierno no es el único factor que pesa sobre la ayuda de este programa. La ley con la agenda de Trump aprobada en julio cambió requisitos para acceder a ella.

Ahora, los adultos con menores entre 14 y 17 años no estarán exentos del requisito de tener un trabajo para recibir la ayuda. Tampoco están exentas las personas entre 55 y 64 años. Este cambio ya está en vigor y podría significar que algunos beneficiarios se queden sin esta ayuda a partir de enero.

En la ley se aprobaron otros cambios que entrarán en vigor más adelante. A partir de octubre de 2026, los estados tendrán que hacerse cargo de tres cuartas partes de los costos administrativos del programa. Asimismo, los estados que cometan un porcentaje más alto de errores al dar esta ayuda tendrán que poner más de su dinero para costear al programa.

Son cosas que no tienen que ver con el actual cierre del gobierno y que solo podrían ser modificadas por el Congreso.

