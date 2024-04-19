Cambiar Ciudad
Cámara de Representantes

Ayuda militar a Ucrania e Israel pasa 'prueba de fuego' con raro apoyo bipartidista en la Cámara Baja

En un raro evento en el que la legislación propuesta por el liderazgo republicano obtuvo más votos de representantes demócratas que de los de su propio partido, los proyectos de ley de ayuda de defensa a los aliados de EEUU se acercaron a su voto en el pleno de la Cámara de Representantes. Se espera que este sábado, hacia el inicio de la tarde sea el voto final.

Por:
Univision
Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

Con el voto mayoritario de 165 representantes demócratas, este viernes la Cámara de Representantes votó 316-94 para avanzar al pleno los proyectos de ley separados que incluyen ayuda militar a Ucrania e Israel. Se trata de un raro evento en el que una iniciativa de ley propuesta por el liderazgo republicano obtuvo más votos de representantes demócratas que de su propio partido.

La votación acerca al Congreso a la aprobación de las ayudas financieras para la defensa de las dos naciones aliadas a Estados Unidos, pero también aumenta las diferencias del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con los miembros de línea dura de su propia bancada, quienes han amezado con sacarlo del cargo.

PUBLICIDAD

La medida aprobada allana el camino para cuatro votaciones en la Cámara Baja que se espera ocurran el sábado por la tarde: una sobre la ayuda a Israel, otra sobre la ayuda a Ucrania, otra sobre la seguridad en la región Indo-Pacífica que afecta directamente a Taiwán y un cuarto proyecto sobre prohibir TikTok en EEUU si no se deshace de su propietario chino. De ser aprobadas, las medidas serían empaquetadas antes de ser enviadas al Senado.

El monto de la ayuda militar a los tres países ascendería a $95,000 millones.

Más sobre Cámara de Representantes

Claves de la disputa de los distritos electorales: en California y Texas están en juego la agenda de Trump y la Cámara de Representantes
5 mins

Claves de la disputa de los distritos electorales: en California y Texas están en juego la agenda de Trump y la Cámara de Representantes

Política
Cómo la redistribución de distritos electorales en Texas y otros estados podría alterar los comicios de 2026
5 mins

Cómo la redistribución de distritos electorales en Texas y otros estados podría alterar los comicios de 2026

Política
Qué pueden hacer los demócratas frente al 'gerrymandering' de los republicanos en Texas
7 mins

Qué pueden hacer los demócratas frente al 'gerrymandering' de los republicanos en Texas

Política
La nueva "explicación" de Trump a la ruptura de su amistad con Jeffrey Epstein
3 mins

La nueva "explicación" de Trump a la ruptura de su amistad con Jeffrey Epstein

Política
Un comité de la Cámara Baja indaga en el 'caso Epstein': qué pasos podría dar
5 mins

Un comité de la Cámara Baja indaga en el 'caso Epstein': qué pasos podría dar

Política
Cómo los archivos secretos de Jeffrey Epstein están creando un torbellino de ruptura en el Partido Republicano
4 mins

Cómo los archivos secretos de Jeffrey Epstein están creando un torbellino de ruptura en el Partido Republicano

Política
"Hermosa" o "fea", la ley de presupuesto federal de Trump ya marca la batalla por el control de la Cámara de Representantes
7 mins

"Hermosa" o "fea", la ley de presupuesto federal de Trump ya marca la batalla por el control de la Cámara de Representantes

Política
Cómo una tormentosa votación en el Congreso le dio a Trump una victoria legislativa que marcará la próxima década
7 mins

Cómo una tormentosa votación en el Congreso le dio a Trump una victoria legislativa que marcará la próxima década

Política
Lo bueno y lo malo del megaproyecto de ley fiscal de Trump: qué defienden los hispanos que apoyan el plan
8 mins

Lo bueno y lo malo del megaproyecto de ley fiscal de Trump: qué defienden los hispanos que apoyan el plan

Política
Ley fiscal de Trump aprobada por un voto en el Senado vuelve a la Cámara de Representantes a enfrentar nuevos escollos
5 mins

Ley fiscal de Trump aprobada por un voto en el Senado vuelve a la Cámara de Representantes a enfrentar nuevos escollos

Política

“Los ucranianos necesitan desesperadamente ayuda letal ahora mismo (...) No podemos permitir que Vladimir Putin arrasar otro país y apoderarse de él", había dicho Johnson al programa de línea conservadora The Mark Levin Show. "Estos son asuntos muy serios con implicaciones globales".

"El mundo está observando"

Después de meses de retraso, la Cámara Baja trabajó lenta pero deliberadamente una vez que Johnson tomó la decisión esta semana de seguir adelante.

El presidente Joe Biden envió un rápido respaldo al plan de jefe del Congreso y, en un raro momento, Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano que se opone a la mayor parte de la ayuda exterior a Ucrania, no ha descarrilado su trabajo.

"El mundo está observando lo que hace el Congreso", dijo la Casa Blanca en un comunicado. "Aprobar esta legislación enviaría un poderoso mensaje sobre la fuerza del liderazgo estadounidense en un momento crucial".

En un paso extremadamente raro, los miembros del cmité de reglas de la Cámara de Representantes unieron fuerzas el jueves por la noche en una votación cerca de la medianoche, y los cuatro demócratas dieron su apoyo a un paso de procedimiento, para superar a los tres reticentes de línea dura de la mayoría republicana y enviar el paquete al pleno para el debate con una votación de 9 a 3.

PUBLICIDAD

Como el de este mediodía, también fue un momento nunca visto en la historia reciente de la Cámara Baja del Congreso en Washington DC.

La aprobación de cada proyecto de ley en votos previstos para este sábado, requerirá que Johnson forme complicadas coaliciones bipartidistas para cada uno de ellos: los demócratas, por ejemplo, garantizarán que se apruebe la ayuda a Ucrania, pero algunos progresistas de izquierda se negarán a respaldar la ayuda militar a Israel por su ofensiva que ya ha causado más de 34,000 muertos en la Franja de Gaza.

Luego, los componentes se volverían a unir automáticamente en un solo paquete enviado al Senado, donde los partidarios de la línea dura también están planeando medidas de procedimiento para detener su aprobación final.

Con información de The Associated Press.

Video ¿Cuál es el objetivo de Mike Johnson con su viaje a la frontera sur de Texas? Lo debatimos en Línea de Fuego
Relacionados:
Cámara de RepresentantesEstados UnidosCongreso de EE.UUPartido DemócrataPartido RepublicanoIsraelUcrania (pais)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX