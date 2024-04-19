Ayuda militar a Ucrania e Israel pasa 'prueba de fuego' con raro apoyo bipartidista en la Cámara Baja

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

Con el voto mayoritario de 165 representantes demócratas, este viernes la Cámara de Representantes votó 316-94 para avanzar al pleno los proyectos de ley separados que incluyen ayuda militar a Ucrania e Israel. Se trata de un raro evento en el que una iniciativa de ley propuesta por el liderazgo republicano obtuvo más votos de representantes demócratas que de su propio partido.

La votación acerca al Congreso a la aprobación de las ayudas financieras para la defensa de las dos naciones aliadas a Estados Unidos, pero también aumenta las diferencias del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con los miembros de línea dura de su propia bancada, quienes han amezado con sacarlo del cargo.

La medida aprobada allana el camino para cuatro votaciones en la Cámara Baja que se espera ocurran el sábado por la tarde: una sobre la ayuda a Israel, otra sobre la ayuda a Ucrania, otra sobre la seguridad en la región Indo-Pacífica que afecta directamente a Taiwán y un cuarto proyecto sobre prohibir TikTok en EEUU si no se deshace de su propietario chino. De ser aprobadas, las medidas serían empaquetadas antes de ser enviadas al Senado.

El monto de la ayuda militar a los tres países ascendería a $95,000 millones.

“Los ucranianos necesitan desesperadamente ayuda letal ahora mismo (...) No podemos permitir que Vladimir Putin arrasar otro país y apoderarse de él", había dicho Johnson al programa de línea conservadora The Mark Levin Show. "Estos son asuntos muy serios con implicaciones globales".

"El mundo está observando"

Después de meses de retraso, la Cámara Baja trabajó lenta pero deliberadamente una vez que Johnson tomó la decisión esta semana de seguir adelante.

El presidente Joe Biden envió un rápido respaldo al plan de jefe del Congreso y, en un raro momento, Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano que se opone a la mayor parte de la ayuda exterior a Ucrania, no ha descarrilado su trabajo.

"El mundo está observando lo que hace el Congreso", dijo la Casa Blanca en un comunicado. "Aprobar esta legislación enviaría un poderoso mensaje sobre la fuerza del liderazgo estadounidense en un momento crucial".

En un paso extremadamente raro, los miembros del cmité de reglas de la Cámara de Representantes unieron fuerzas el jueves por la noche en una votación cerca de la medianoche, y los cuatro demócratas dieron su apoyo a un paso de procedimiento, para superar a los tres reticentes de línea dura de la mayoría republicana y enviar el paquete al pleno para el debate con una votación de 9 a 3.

Como el de este mediodía, también fue un momento nunca visto en la historia reciente de la Cámara Baja del Congreso en Washington DC.

La aprobación de cada proyecto de ley en votos previstos para este sábado, requerirá que Johnson forme complicadas coaliciones bipartidistas para cada uno de ellos: los demócratas, por ejemplo, garantizarán que se apruebe la ayuda a Ucrania, pero algunos progresistas de izquierda se negarán a respaldar la ayuda militar a Israel por su ofensiva que ya ha causado más de 34,000 muertos en la Franja de Gaza.

Luego, los componentes se volverían a unir automáticamente en un solo paquete enviado al Senado, donde los partidarios de la línea dura también están planeando medidas de procedimiento para detener su aprobación final.

Con información de The Associated Press.