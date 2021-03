El primer discurso estelar de Biden se moverá entre el duelo, el consuelo y el optimismo en el aniversario de la pandemia

"Este es un gran momento. Tiene que convencer a la gente para que continúen con las mascarillas y se vacunen, pero también reconocer que después del último año, el gobierno federal no te ha olvidado", agregó.

"En líneas generales, al país le gusta el optimismo, y en este momento específico están desesperados por optimismo, pero no puedes correr el riesgo de tener un momento como (la declaración anticipada de) 'misión cumplida", agregó.

Según un sondeo The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research difundido la semana pasada, el 70% de los estadounidenses apoyan al presidente demócrata por su respuesta al virus, incluyendo un 44% de los republicanos.