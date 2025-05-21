Es falso que el papa León XIV mencionó a Donald Trump en su primer discurso como pontífice: su voz fue manipulada

La imagen del papa León XIV, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, aparece en un video difundido en TikTok —como el que nos enviaron a nuestro chatbot de WhatsApp— en el que supuestamente se dirige al presidente Donald Trump, diciéndole que, aunque agradece sus felicitaciones, no está de acuerdo con la afirmación de que “el nuevo papa es estadounidense”, alegando que se ha “dedicado al trabajo misionero alrededor del mundo, especialmente en Perú, durante mucho tiempo”.

PUBLICIDAD

Si bien es cierto que el pontífice ha residido en Perú, es falso que se haya dirigido al presidente de Estados Unidos para manifestar su desacuerdo con esa declaración : su voz fue manipulada.

“No estoy de acuerdo con tu afirmación de que el nuevo papa es estadounidense”, se escucha en inglés en el video publicado el 9 de mayo de 2025, justo un día después de que León XIV fuera presentado como el nuevo papa. En otra parte, se escucha que en lugar de representar solo a “Estados Unidos”, se considera “un servidor espiritual perteneciente a toda la humanidad”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Suplantaron su voz

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de imagen en la que aparece el papa, y encontramos en el sitio web oficial del Vaticano un video con las mismas características en la vestimenta y el fondo de la grabación que estamos verificando —que corresponden a las que usó el 8 de mayo de 2025, día en que fue nombrado como el papa número 267 de la Iglesia católica—.

Al escuchar este clip (de 3:50 minutos) donde aparece el pontífice, verificamos que en ningún momento habló en inglés. Su saludo fue en italiano y en su discurso no mencionó a Donald Trump ni expresó desacuerdo con el presidente estadounidense, como se afirma en el video que estamos verificando.

PUBLICIDAD

Tampoco encontramos nada sobre Trump al escuchar el video completo (1:46:49 minutos) publicado en la cuenta oficial de YouTube del Vaticano, el 8 de mayo, en el que, si bien se le oye saludar tanto en italiano como en español al dirigirse a su “querida arquidiócesis de Chiclayo”, en Perú, en ninguna parte habló en inglés o mencionó a Trump. En realidad, transmitió un mensaje de paz y esperanza, y aprovechó para agradecer a su predecesor, el papa Francisco.

Analizamos además el audio a través de una herramienta llamada Resemble AI que detecta voces generadas con inteligencia artificial, usando una muestra de menos de un minuto, y el resultado arrojó que la voz era falsa.

Conclusión

Es falso que en ese video que circula en redes sociales el papa León XIV se haya dirigido en inglés a Donald Trump para expresarle su desacuerdo luego de que el mandatario dijera que el nuevo pontífice es estadounidense. En elDetector comprobamos que el audio fue manipulado al encontrar el video original, donde en realidad se dirige a los feligreses saludándolos en italiano y en español el día en que fue nombrado como el nuevo líder de la Iglesia. Una herramienta que detecta audio generado con inteligencia artificial indicó que la voz era falsa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.