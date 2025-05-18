El papa León XIV NO dijo que “la transexualidad es una enfermedad”, durante una conferencia de obispos en Baltimore

El nuevo papa ya es objeto de desinformaciones en redes sociales.

Es falso que el papa León XIV dijese durante la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) celebrada en noviembre de 2024 en la ciudad de Baltimore (cuando aún no era pontífice), que “la transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento”, como aseguran publicaciones en X (antes Twitter) y Facebook.

La frase comenzó a circular a las pocas horas del nombramiento del papa , el pasado 8 de mayo de 2025, y ha continuado en los días posteriores.

Además de esta desinformación, ya en elDetector explicamos lo que se dice y se sabe sobre la posición política de Robert Prevost, nombre de pila del nuevo papa.

No asistió a esa reunión de obispos estadounidenses

“La transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento”, se lee sobre una imagen en la que aparece Prevost. El mensaje añade el lugar y la fecha donde, supuestamente, habría hecho tal afirmación: la “Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos”, en “Baltimore”, el “14 de noviembre de 2024”.

Una búsqueda simple con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre registros oficiales de la supuesta frase. Algunos artículos refieren las posturas que tuvo siendo obispo o cardenal en temas como comunidad LGBTQ+ o aborto , pero al igual que afirmamos en otro artículo , sus posiciones mientras ocupaba esos otros cargos no necesariamente serán las que tenga como jefe máximo de la Iglesia.

Desde elDetector enviamos un correo electrónico de consulta a la USCCB, y la directora ejecutiva de la oficina de asuntos públicos, Chieko Noguchi , respondió: “Al haber sido nombrado obispo en Perú, el papa León XIV no habría sido miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos durante el tiempo que fue obispo. No asistió a la reunión anual de los obispos en Baltimore”.

Conclusión

Es falso que el papa León XIV haya dicho en Baltimore que “la transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento”. La frase circula en X (antes Twitter) y Facebook. Desde la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), donde supuestamente habría dicho la frase, confirmaron a elDetector que Robert Prevost, nombre de pila del papa, no asistió al encuentro de la organización en Baltimore ni perteneció a la misma, ya que fue obispo en Perú. Una búsqueda con palabras clave en inglés y español no arrojó resultados verídicos u oficiales sobre la existencia de la supuesta frase. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

