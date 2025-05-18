Cambiar Ciudad
elDetector

El papa León XIV NO dijo que “la transexualidad es una enfermedad”, durante una conferencia de obispos en Baltimore

En redes sociales circula esa supuesta frase atribuida al nuevo pontífice, pero ni formó parte de la red de obispos católicos de Estados Unidos, porque se hizo obispo en Perú, ni hay registros en internet de lo que supuestamente dijo.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
El nuevo papa ya es objeto de desinformaciones en redes sociales.
El nuevo papa ya es objeto de desinformaciones en redes sociales.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) /iStock / Captura de X.

Es falso que el papa León XIV dijese durante la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) celebrada en noviembre de 2024 en la ciudad de Baltimore (cuando aún no era pontífice), que “la transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento”, como aseguran publicaciones en X (antes Twitter) y Facebook.

PUBLICIDAD

La frase comenzó a circular a las pocas horas del nombramiento del papa , el pasado 8 de mayo de 2025, y ha continuado en los días posteriores.

Además de esta desinformación, ya en elDetector explicamos lo que se dice y se sabe sobre la posición política de Robert Prevost, nombre de pila del nuevo papa.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


Más sobre elDetector

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision
La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA
5 mins

La presidenta de México NO dijo que es “bueno para Colombia” que haya muerto el precandidato Miguel Uribe: es IA

Noticias Univision
Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC
9 mins

Verificamos cuatro afirmaciones de Trump en su anuncio para “volver segura” a Washington DC

Noticias Univision
"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación
8 mins

"Las vacunas ARNm no funcionan bien…": expertos y datos contradicen lo que dijo el secretario Kennedy al recortar recursos de investigación

Noticias Univision
Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?
8 mins

Trump alega manipulación política en los datos de empleo: ¿qué dicen los expertos?

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos
4 mins

Videos en TikTok difunden falso anuncio de toque de queda nacional para menores en Estados Unidos

Noticias Univision

No asistió a esa reunión de obispos estadounidenses

“La transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento”, se lee sobre una imagen en la que aparece Prevost. El mensaje añade el lugar y la fecha donde, supuestamente, habría hecho tal afirmación: la “Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos”, en “Baltimore”, el “14 de noviembre de 2024”.

Una búsqueda simple con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre registros oficiales de la supuesta frase. Algunos artículos refieren las posturas que tuvo siendo obispo o cardenal en temas como comunidad LGBTQ+ o aborto, pero al igual que afirmamos en otro artículo, sus posiciones mientras ocupaba esos otros cargos no necesariamente serán las que tenga como jefe máximo de la Iglesia.

PUBLICIDAD

Desde elDetector enviamos un correo electrónico de consulta a la USCCB, y la directora ejecutiva de la oficina de asuntos públicos, Chieko Noguchi, respondió: “Al haber sido nombrado obispo en Perú, el papa León XIV no habría sido miembro de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos durante el tiempo que fue obispo. No asistió a la reunión anual de los obispos en Baltimore”.

El resumen del encuentro de los obispos estadounidenses en noviembre de 2024 muestra, efectivamente, que Prevost no asistió a ese encuentro. Ya para ese entonces era cardenal y, además, el clérigo invitado que se menciona en el documento es Stepan Sus, de Ucrania.

Conclusión

Es falso que el papa León XIV haya dicho en Baltimore que “la transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento”. La frase circula en X (antes Twitter) y Facebook. Desde la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), donde supuestamente habría dicho la frase, confirmaron a elDetector que Robert Prevost, nombre de pila del papa, no asistió al encuentro de la organización en Baltimore ni perteneció a la misma, ya que fue obispo en Perú. Una búsqueda con palabras clave en inglés y español no arrojó resultados verídicos u oficiales sobre la existencia de la supuesta frase. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:


Relacionados:
elDetectorFalsoPapaPapa León XIVPapa León XIVLGBTRedes SocialesDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD