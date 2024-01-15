La OMS no pide “terminar con la agricultura mundial”, como dicen en redes sociales

Tedros Adhanom, director general de la OMS, pidió ir a dietas más sanas y basadas en plantas.

“La OMS pide terminar con la agricultura mundial”, afirma un post en X (antes Twitter), con más de 307,000 visualizaciones, pero esto es falso. La publicación incluye un video en el que se ve a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionando que los sistemas de alimentación contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, los que atrapan el calor en la atmósfera ), y estos a su vez perjudican la salud de las personas y el planeta, pero en ningún momento pide acabar con la agricultura mundial.

PUBLICIDAD

Comprobamos la falsedad de la afirmación con la respuesta a elDetector del Departamento de Relaciones con los Medios de la OMS y la revisión del discurso completo de Adhanom –del que se ve un fragmento en el video que circula en X y también en Facebook –y del documento que él menciona en la grabación.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:







En el clip incluido en el post que circula en redes se escucha a Adhanom decir, en inglés, “nuestros sistemas alimentarios están perjudicando la salud de las personas y del planeta. Los sistemas alimentarios contribuyen a más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Al compararlo con el clip que circula en X y Facebook, identificamos que coinciden. En ambos se ve al director de la OMS con un traje negro con sutiles cuadros grises, camisa blanca y corbata negra; al fondo del encuadre, un grupo de banderas distribuidas en la misma manera, así como una ventana de vidrio del lado izquierdo y el logo de la OMS. Acá se puede ver la comparación .

PUBLICIDAD

En su discurso de 2:13 minutos, el director de la OMS no hace ningún llamado a terminar con la agricultura mundial. Menciona una transformación de “los sistemas alimentarios mediante dietas más sanas, diversificadas y basadas en plantas”, así como un compromiso de la OMS para ayudar a los países a “desarrollar y aplicar políticas para mejorar la alimentación y luchar contra el cambio climático”.

“Me complace que más de 130 países hayan firmado la declaración de la COP28 de los EAU sobre clima y salud. Juntos podemos proteger y promover la salud de las personas y del planeta”, afirmó Adhanom en el video . La declaración COP28 de los EAU sobre clima y salud es “un llamado a la acción y al compromiso colectivo no vinculante y no negociado que refleja las preocupaciones y la posición común de los países sobre la importancia de la salud dentro del discurso climático y en el proceso de la COP”.

Desde el Departamento de Relaciones con los Medios de la OMS aseguraron vía correo electrónico a elDetector: “La OMS nunca ha hecho un llamamiento para poner fin a la agricultura. Esta afirmación es falsa”.

Además, desde elDetector revisamos el documento de cinco páginas referido por Adhanom y la única mención a la agricultura está en los objetivos comunes de la declaración. En el apartado tres se lee como propuesta : “Reconocer que las poblaciones sanas contribuyen a la resiliencia climática y son un efecto de la misma y un resultado del éxito de la adaptación en toda una serie de sectores –incluidos la alimentación y la agricultura [...]–, priorizando y aplicando medidas de adaptación en todos los sectores que produzcan resultados positivos para la salud”. Esto tampoco es una petición para acabar con la agricultura mundial.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que la OMS pidió “terminar con la agricultura mundial”, como afirma un post que circula en X (antes Twitter) y Facebook. La publicación incluye un video en el que se ve a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, hablando sobre la contribución de los sistemas de alimentación a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero nunca pide acabar con la agricultura mundial. Desde el Departamento de Relaciones con los Medios de la OMS respondieron a elDetector que la OMS nunca ha hecho un llamamiento para poner fin a la agricultura y que la afirmación es falsa. También revisamos la grabación del discurso completo de Adhanom y la declaración de la COP28 sobre clima y salud (de la que hace mención el director de la OMS) y no hay petición alguna de acabar con la agricultura mundial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Correo electrónico el 9 de enero de 2024 con el Departamento de Relaciones con los Medios de la Organización Mundial de la Salud.

EPA. Descripción general de los gases de efecto invernadero. 7 de junio de 2023.

Búsqueda en Google . Realizada el 9 de enero de 2024.

Canal de YouTube de la OMS. “Nuestros sistemas alimentarios están dañando la salud de las personas y el planeta”. 21 de diciembre de 2023.

ONU. Conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Emiratos Árabes Unidos. 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.

ONU. Comienza la Cumbre del Clima con el mundo a la espera de señales de cumplimiento de promesas. Consultado el 9 de enero de 2024.

Prevention Web. Declaración COP28 sobre clima y salud. 8 de diciembre de 2023.

OMS. COP28 Declaración de los EAU sobre clima y salud. Consultado el 9 de diciembre de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.



¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat algo que quieres que verifiquemos: