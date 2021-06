¿Es obligatorio ponerse la vacuna del covid-19 en Estados Unidos? Esto es lo que necesitas saber

La obligatoriedad de la vacuna en ciertas empresas, precisamente, ya ha generado protestas y demandas judiciales. El 28 de mayo, un trabajador de 35 años, Antonio Coronado, demandó por despido improcedente a la compañía en la que trabajaba, The Great Performances, porque lo echó por negarse a ponerse la inyecci´ón. Coronado introdujo la demanda en la Corte Suprema de Queens en Nueva York. Además, en Houston, Texas, 117 empleados del hospital Houston Methodists también demandaron a este centro de salud por su política de exigir esta inmunización contra el covid-19 a su personal, reportó The New York Times. El mismo periódico registró , el 7 de junio, las protestas de "docenas" de empleados de este hospital por los mismos motivos.