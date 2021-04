Gobierno de EEUU dice que no exigirá nunca un pasaporte de vacunación contra el covid-19

No habrá una credencial obligatoria de vacunación en EEUU . La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó claro este martes que el gobierno federal no está participando en ningún proyecto de pasaporte de inmunización del coronavirus.

"El gobierno no apoya ni apoyará un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial. No habrá una base de datos federal de las vacunaciones y no habrá un mandato federal que requiera a todo el mundo obtener una credencial de vacunación", indicó en su rueda de prensa diaria.