EEUU ordena el decomiso de ocho propiedades del capo Rafael Caro Quintero en México y le advierte: "nunca olvidaremos"

“Yo le pediría a la DEA que fueran más cuidadosos con sus investigaciones, y al gobierno de México también. Si me aclaran a mí, pero que sea cierto, que sea verdad… yo me entrego”, dijo Caro Quintero a la periodista Anabel Hernández. “Lo único que busco es paz y le pido perdón a la sociedad de México por los errores que cometí", agregó.

Desde la clandestinidad ha negado haberse unido a la cúpula del cartel de Sinaloa, el cual surgió de las bases de la organización que él fundó. “A mí no me interesa ninguna plaza, a mí no me interesa ningún estado, fronteras. ¿Por qué?”, dijo Caro Quintero, quien entonces dijo estar cansado de esconderse para no ser capturado otra vez.