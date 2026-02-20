ÚLTIMA HORA Noticias Donald Trump responde a la Corte Suprema: "La decisión ha sido impactada por intereses extranjeros" La respuesta del mandatario estadounidense se produce en un escenario de impacto económico y político para su agenda comercial

El presidente Donald Trump respondió al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados que había impuesto a diversas importaciones, luego de que el alto tribunal concluyera que excedió las competencias que la ley le otorga en materia comercial.

Con la decisión, esos gravámenes quedaron sin validez legal y dejaron de poder aplicarse en los términos en que fueron establecidos. El pronunciamiento representa un revés significativo para la estrategia comercial de la Casa Blanca y redefine los límites del poder presidencial en este ámbito.

¿Qué respondió Trump a la Corte Suprema?

La respuesta del mandatario estadounidense se produce en un escenario de impacto económico y político para su agenda comercial. Mientras tanto, continúan vigentes los aranceles específicos sobre el acero, el aluminio y los automóviles, que siguen afectando directamente a Canadá, como señaló el ministro de Comercio Internacional, Dominic LeBlanc, quien reiteró la disposición de Ottawa a mantener el diálogo bilateral, según la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

“Fui muy modesto, pidiéndole a otros países negocios. Quería hacer algo importante, comportarme muy bien. Quería hacer cualquier cosa menos afectar al Tribunal. Entiendo que cambió de opinión. Quería ser un niño bueno. He usado muy bien los aranceles para hacer de nuestro país uno nuevo. La decisión ha sido impactada por intereses extranjeros”, afirmó Trump en su discurso en respuesta a la Corte Suprema de los Estados Unidos desde la Casa Blanca, en Washington D. C.

