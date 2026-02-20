ÚLTIMA HORA
Noticias

Donald Trump responde a la Corte Suprema: "La decisión ha sido impactada por intereses extranjeros"

La respuesta del mandatario estadounidense se produce en un escenario de impacto económico y político para su agenda comercial

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Golpe letal a estrategia de Trump: Corte Suprema anula su poder para imponer aranceles

El presidente Donald Trump respondió al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados que había impuesto a diversas importaciones, luego de que el alto tribunal concluyera que excedió las competencias que la ley le otorga en materia comercial.

Con la decisión, esos gravámenes quedaron sin validez legal y dejaron de poder aplicarse en los términos en que fueron establecidos. El pronunciamiento representa un revés significativo para la estrategia comercial de la Casa Blanca y redefine los límites del poder presidencial en este ámbito.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales
2 mins

El millonario y mortal negocio de los 'coyotes': Así arriesgan a inmigrantes para cruces ilegales

Estados Unidos
NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?
1 mins

NASA da fecha del lanzamiento del Artemis II: ¿Cuándo irán astronautas a la Luna?

Estados Unidos
Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump
3 mins

Las claves del fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump

Estados Unidos
State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump
2 mins

State of the Union 2026: Abigail Spanberger dará la respuesta de los demócratas al mensaje de Trump

Estados Unidos
¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos
2 mins

¿Dónde hay aviso de clima invernal mañana sábado en EEUU? Sitios con pronóstico de tormentas invernales y fuertes vientos

Estados Unidos
Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto vale el peso mexicano el viernes 20 de febrero de 2026?

Estados Unidos
Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas
1 mins

Cancillería mexicana solicita a autoridades de EEUU garantizar atención médica de detenidos en Dilley, Texas

Estados Unidos
Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio
1 mins

Acusan de asesinato al esposo de una maestra hallada muerta en su casa en un supuesto robo en Ohio

Estados Unidos
Trump anuncia que divulgarán archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y OVNIs
1 mins

Trump anuncia que divulgarán archivos relacionados con vida alienígena, extraterrestre y OVNIs

Estados Unidos
Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida
1 mins

Endurecen reglas para refugiados sin Green Card: ahora pueden ser detenidos de forma indefinida

Estados Unidos

¿Qué respondió Trump a la Corte Suprema?

La respuesta del mandatario estadounidense se produce en un escenario de impacto económico y político para su agenda comercial. Mientras tanto, continúan vigentes los aranceles específicos sobre el acero, el aluminio y los automóviles, que siguen afectando directamente a Canadá, como señaló el ministro de Comercio Internacional, Dominic LeBlanc, quien reiteró la disposición de Ottawa a mantener el diálogo bilateral, según la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

“Fui muy modesto, pidiéndole a otros países negocios. Quería hacer algo importante, comportarme muy bien. Quería hacer cualquier cosa menos afectar al Tribunal. Entiendo que cambió de opinión. Quería ser un niño bueno. He usado muy bien los aranceles para hacer de nuestro país uno nuevo. La decisión ha sido impactada por intereses extranjeros”, afirmó Trump en su discurso en respuesta a la Corte Suprema de los Estados Unidos desde la Casa Blanca, en Washington D. C.

Información en proceso...

JICM

Video Aranceles Trump: Administración buscará nuevos mecanismos legales tras revés arancelario
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosCorte SupremaAranceles

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX