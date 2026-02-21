Donald Trump Trump anuncia aumento de aranceles globales; pasarán de 10 a 15 por ciento Te contamos por qué decidió el aumento el mandatario estadounidense

Donald Trump anunció este sábado 21 de febrero que elevará el arancel global de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, tras el importante revés que l a Corte Suprema le propinó el viernes a su agresiva política comercial, considerada en gran medida ilegal.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que tras una “revisión exhaustiva” de la ridícula decisión de los aranceles por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Elevará el arancel mundial del 10% con efecto inmediato al 15%, “totalmente permitido y legalmente probado”.

Asimismo, recalcó que en los siguientes meses se impondrán más aranceles para continuar con el proceso de hacer América grande de nuevo. “Más grande que nunca”, finalizó.

Fallo del tribunal

Tras el fallo por parte del tribunal este viernes 20 de febrero, que anulaba los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense firmó esa misma noche una orden en donde podía evitar al Congreso y puso un arancel global del 10% a las importaciones.

Cabe señalar que este arancel solo estará por un periodo de tiempo de 150 días, sin embargo, Donald Trump ha señalado que pueden hacer lo que quieran.