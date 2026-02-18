Noticias ¿Quiénes aspiran a ser presidente interino de Perú? Lista de candidatos al cargo Te contamos quiénes son los candidatos que buscarán la presidencia interina de Perú

Video Familiares no localizan a jornalero peruano tras ser detenido por ICE

La noche de este miércoles 18 de febrero del 2026, cuatro candidatos poco conocidos buscarán ser el siguiente presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí por presuntas acusaciones de corrupción.

El Congreso de Perú dio a conocer que hay parlamentarios inscritos, sin embargo, todavía no hay un respaldo claro.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que, sea quien sea el nuevo presidente, solo gobernará durante cinco meses tras una década de crisis política en el país.

¿Quiénes son los candidatos?

María del Carmen Alva es una abogada de 58 años, parte del partido conservador de Acción Popular, y fue presidenta del parlamento en el año 2021. Defendió la permanencia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025). Al igual que consideró el trabajo de los policías “impecable”.

Héctor Acuña es un ingeniero de 68 años y está en el partido Honor y Democracia, realmente no tiene experiencia alguna en el mundo de la política, pero su hermano ha sido gobernador y será candidato a la presidencia para las siguientes elecciones del 12 de abril por Alianza para el Progreso, partido del cual han salido presidentes como los expresidentes Boluarte y Jerí.

José Balcázar es un exjuez de 83 años y es parte del partido izquierdista Perú Libre.

Edgard Reymundo, es un sociólogo de 73 años y va con el partido izquierdista Bloque Democrático.

Video Perú elegirá hoy 18 de febrero a su 8.º presidente en diez años: ¿Quiénes son los favoritos para la sucesión?

¿Por qué Perú ha estado teniendo tantos presidentes?

En los años 2016 y 2026, Perú ha acumulado muchos presidentes, ya que se ha tenido una crisis política en donde los mandatarios destituidos no tuvieron mayoría legislativa y los legisladores interpretaron un artículo de la Constitución para poder removerlos por “incapacidad moral permanente”. Al igual que han presentado casos de corrupción.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó al presidente José Jerí?

El martes 17 de febrero del 2026, el Congreso de Perú votó para destituir al presidente interino, José Jerí, tras acusaciones de corrupción y tráfico de influencias por reuniones con ejecutivos chinos.

El cargo lo había tomado el pasado 10 de octubre y los destituyeron con 75 votos a favor y 24 en contra.