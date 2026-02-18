Noticias

¿Quiénes aspiran a ser presidente interino de Perú? Lista de candidatos al cargo

Te contamos quiénes son los candidatos que buscarán la presidencia interina de Perú

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Familiares no localizan a jornalero peruano tras ser detenido por ICE

La noche de este miércoles 18 de febrero del 2026, cuatro candidatos poco conocidos buscarán ser el siguiente presidente interino de Perú tras la destitución de José Jerí por presuntas acusaciones de corrupción.

El Congreso de Perú dio a conocer que hay parlamentarios inscritos, sin embargo, todavía no hay un respaldo claro.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que, sea quien sea el nuevo presidente, solo gobernará durante cinco meses tras una década de crisis política en el país.

¿Quiénes son los candidatos?

Más sobre Noticias

¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México
1 mins

¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México

Mundo
Trump anuncia gran acuerdo comercial con Japón gracias a los aranceles; asegura que se crearán cientos de empleos
1 mins

Trump anuncia gran acuerdo comercial con Japón gracias a los aranceles; asegura que se crearán cientos de empleos

Mundo
Este animal toca en Año Nuevo Lunar Chino 2026: ¿Cuál es su significado y qué representa?
2 mins

Este animal toca en Año Nuevo Lunar Chino 2026: ¿Cuál es su significado y qué representa?

Mundo
Carney nombra a Janice Charette como nueva jefa de negociaciones del T-MEC por parte del equipo canadiense
1 mins

Carney nombra a Janice Charette como nueva jefa de negociaciones del T-MEC por parte del equipo canadiense

Mundo
Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina
5 mins

Crisis de combustible en Cuba pone en riesgo a más de 32 mil embarazadas y provoca meses de espera para obtener gasolina

Mundo
Archivos Jeffrey Epstein: ONU acusa “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en contexto de creencias supremacistas, racismo y misoginia extrema
3 mins

Archivos Jeffrey Epstein: ONU acusa “crímenes de lesa humanidad” que se cometieron en contexto de creencias supremacistas, racismo y misoginia extrema

Mundo
Un ave toca puerta de un hospital con su pico para ser atendida: así fue el rescate del animal que pidió ayuda
1 mins

Un ave toca puerta de un hospital con su pico para ser atendida: así fue el rescate del animal que pidió ayuda

Mundo
Accidente de tren hoy al descarrilar vagones por avalancha: Reportan varios pasajeros heridos
1 mins

Accidente de tren hoy al descarrilar vagones por avalancha: Reportan varios pasajeros heridos

Mundo
Muere Dana Eden a los 52 años de edad: Así encontraron en hotel a co-creadora de Tehran
2 mins

Muere Dana Eden a los 52 años de edad: Así encontraron en hotel a co-creadora de Tehran

Mundo
Gustavo Petro propone pacto nacional para definir salario vital en Colombia y convoca a movilizaciones
2 mins

Gustavo Petro propone pacto nacional para definir salario vital en Colombia y convoca a movilizaciones

Mundo

María del Carmen Alva es una abogada de 58 años, parte del partido conservador de Acción Popular, y fue presidenta del parlamento en el año 2021. Defendió la permanencia de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025). Al igual que consideró el trabajo de los policías “impecable”.

Héctor Acuña es un ingeniero de 68 años y está en el partido Honor y Democracia, realmente no tiene experiencia alguna en el mundo de la política, pero su hermano ha sido gobernador y será candidato a la presidencia para las siguientes elecciones del 12 de abril por Alianza para el Progreso, partido del cual han salido presidentes como los expresidentes Boluarte y Jerí.

José Balcázar es un exjuez de 83 años y es parte del partido izquierdista Perú Libre.

Edgard Reymundo, es un sociólogo de 73 años y va con el partido izquierdista Bloque Democrático.

Video Perú elegirá hoy 18 de febrero a su 8.º presidente en diez años: ¿Quiénes son los favoritos para la sucesión?

¿Por qué Perú ha estado teniendo tantos presidentes?

En los años 2016 y 2026, Perú ha acumulado muchos presidentes, ya que se ha tenido una crisis política en donde los mandatarios destituidos no tuvieron mayoría legislativa y los legisladores interpretaron un artículo de la Constitución para poder removerlos por “incapacidad moral permanente”. Al igual que han presentado casos de corrupción.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó al presidente José Jerí?

El martes 17 de febrero del 2026, el Congreso de Perú votó para destituir al presidente interino, José Jerí, tras acusaciones de corrupción y tráfico de influencias por reuniones con ejecutivos chinos.

El cargo lo había tomado el pasado 10 de octubre y los destituyeron con 75 votos a favor y 24 en contra.


ALM

Relacionados:
NoticiasElecciones en Perú