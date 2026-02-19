ÚLTIMA HORA Noticias Caso Epstein: El expríncipe Andrés queda en libertad tras declarar en comisaría El expríncipe Andrés abandonó la comisaría este jueves 19 de febrero de 2026 tras permanecer varias horas detenido

Video ¿Qué secretos filtró Andrés a Epstein? El acceso "ilimitado" del ex príncipe bajo la lupa judicial

El expríncipe Andrés, duque de York, también conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, fue puesto en libertad el jueves 19 de febrero de 2026, después de permanecer alrededor de 11 horas bajo custodia policial.

La detención ocurrió durante las investigaciones sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, y por el presunto envío de documentos gubernamentales confidenciales durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Liberado tras 11 horas de arresto

Según informó la agencia de noticias EFE, Andrés presentó una declaración ante las autoridades mientras las investigaciones en su contra continúan.

El duque de York abandonó la comisaría de Aylsham, en Norfolk, y fue fotografiado en el asiento trasero de un vehículo, reportó la revista People.

En un comunicado, la Policía del Valle del Támesis confirmó la liberación de “un hombre de unos sesenta años de Norfolk”, sin mencionar su nombre. “El hombre detenido ha sido puesto en libertad bajo investigación”, señalaron. Las búsquedas en Norfolk habían concluido, aunque los registros en Berkshire continuaban.

Arresto en su cumpleaños 66

El arresto del príncipe Andrés se realizó la mañana del jueves 19 de febrero, día en que cumplía 66 años, bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

El operativo fue ejecutado por la Thames Valley Police en su residencia de Sandringham House, aunque otros reportes mencionan registros en propiedades de Berkshire y Norfolk. Ese mismo día, la BBC informó que las residencias vinculadas a Andrew estaban siendo inspeccionadas, incluyendo Royal Lodge en Berkshire.

