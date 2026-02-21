Noticias Más de 60 aviones de guerra estadounidenses invaden una base militar clave Las tensiones entre EEUU e Irán escalaron luego de que el presidente Donald Trump, advirtiera que evalúa una acción militar para presionar a Teherán a negociar su programa nuclear; sus declaraciones y movimientos militares alertan sobre un posible ataque este fin de semana

Video ¿EEUU al borde de la guerra con Irán? Donald Trump lanza nuevas presiones contra Teherán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron esta semana luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el 19 de febrero -durante la Junta de Paz- que evalúa una acción militar en los próximos días para presionar a Teherán a negociar los términos de su programa nuclear.

Sus declaraciones, sumadas a movimientos militares en Medio Oriente, han encendido las alertas sobre un posible ataque de Estados Unidos contra Irán durante el fin de semana del 21 de febrero de 2026.

Más de 60 aviones en base clave de Jordania

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, el viernes 20 de febrero fueron captados por imágenes satelitales más de 60 aviones de combate estadounidenses en la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania. Datos de seguimiento de vuelos revisados por The New York Times (NYT) confirmaron la presencia de decenas de aeronaves estacionadas en esa instalación militar.

La cifra triplica el número habitual de aviones desplegados en la base. Además, al menos 68 aeronaves de carga han aterrizado allí desde el pasado domingo 15 de febrero. Las imágenes también muestran drones, helicópteros, aviones furtivos F-35 y nuevos sistemas de defensa aérea.

Funcionarios jordanos, citados de forma anónima por el NYT, señalaron que el despliegue forma parte de un acuerdo de defensa entre ambos países, aunque expresaron su esperanza de que las negociaciones eviten una acción militar en la región.

Riesgo de conflicto “prolongado y sangriento”

Fuentes de la Casa Blanca indicaron previamente al NYT y a CNN que Estados Unidos está preparado para atacar Irán este fin de semana. Sin embargo, Trump afirmó durante la reunión inaugural de la Junta de Paz el 19 de febrero que podría alcanzarse un acuerdo. “Lo sabrán en los próximos diez días, quizá”, declaró, ampliando después el plazo máximo a quince días.

Según CNN, negociaciones indirectas entre funcionarios iraníes y estadounidenses se realizaron el martes en Ginebra durante tres horas y media. El principal negociador iraní habló de “una serie de principios rectores”, mientras que un funcionario estadounidense advirtió que aún quedan detalles por discutir.

Un diplomático europeo citado por The Washington Post afirmó que Irán no está dispuesto a renunciar a su derecho a enriquecer uranio y alertó sobre el riesgo de un conflicto “ prolongado” y “ sangriento”.

Casa Blanca no descarta acción militar

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que se espera información adicional de Irán en las próximas dos semanas. Si bien subrayó que la diplomacia es la “primera opción” del presidente, no descartó un ataque y afirmó que existen “ muchas razones y argumentos” que lo respaldan.

Mientras tanto, asesores de seguridad nacional se reunieron el miércoles en la Sala de Situación para analizar el escenario. Con el despliegue militar en marcha y plazos en cuenta regresiva, según Daily Mail, la posibilidad de una ofensiva estadounidense contra Irán este fin de semana permanece abierta.

