Noticias

Irán prueba un nuevo misil naval de defensa aérea en medio de tensiones con EEUU

Te contamos cuántos días dio el presidente Donald Trump a Irán para poder llegar a un acuerdo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿EEUU al borde de la guerra con Irán? Donald Trump lanza nuevas presiones contra Teherán

Este sábado 21 de febrero, Irán hizo pruebas de un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance tras tensiones en Estados Unidos.

Esto se da tras la amenaza del presidente Donald Trump de que estaba considerando un “ataque militar limitado” a la república islámica.

PUBLICIDAD

Irán, después de eso, dijo el viernes 20 de febrero que quería un acuerdo rápidamente con Estados Unidos.

Tensiones entre Irán y Estados Unidos

Más sobre Noticias

¿Qué pasó con Punch? Zoológico de Japón explica por qué el mono fue arrastrado por otros primates
3 mins

¿Qué pasó con Punch? Zoológico de Japón explica por qué el mono fue arrastrado por otros primates

Mundo
Delcy Rodríguez promulga Ley de Amnistía tras su aprobación en la Asamblea Nacional de Venezuela
2 mins

Delcy Rodríguez promulga Ley de Amnistía tras su aprobación en la Asamblea Nacional de Venezuela

Mundo
Caso Epstein: El expríncipe Andrés queda en libertad tras declarar en comisaría
1 mins
ÚLTIMA HORA

Caso Epstein: El expríncipe Andrés queda en libertad tras declarar en comisaría

Mundo
Hacker alquilaba habitaciones de hoteles de lujo por un centavo: ¿Cómo era la estafa?
2 mins

Hacker alquilaba habitaciones de hoteles de lujo por un centavo: ¿Cómo era la estafa?

Mundo
Explota auto frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia y provoca incendio masivo
1 mins
ÚLTIMA HORA

Explota auto frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia y provoca incendio masivo

Mundo
EEUU frustró fuga "casi catastrófica" de miles de terroristas del ISIS en Siria
2 mins

EEUU frustró fuga "casi catastrófica" de miles de terroristas del ISIS en Siria

Mundo
Canadá asegura que México busca mantener el T-MEC trilateral ante revisión del tratado comercial en 2026
1 mins

Canadá asegura que México busca mantener el T-MEC trilateral ante revisión del tratado comercial en 2026

Mundo
¿Quiénes aspiran a ser presidente interino de Perú? Lista de candidatos al cargo
2 mins

¿Quiénes aspiran a ser presidente interino de Perú? Lista de candidatos al cargo

Mundo
¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México
1 mins

¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México

Mundo
Trump anuncia gran acuerdo comercial con Japón gracias a los aranceles; asegura que se crearán cientos de empleos
1 mins

Trump anuncia gran acuerdo comercial con Japón gracias a los aranceles; asegura que se crearán cientos de empleos

Mundo

Las conversaciones entre ambas naciones se dieron a principios de semana y el mandatario estadounidense dijo que le daría de 10 a 15 días a Irán para decidirse en llegar a un acuerdo.

Sin embargo, un periodista le preguntó a Donald Trump si consideraba un “ataque militar limitado” y lo que respondió Trump fue que lo estaba “considerando”.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó que no fue "un ultimátum" lo que declaró el presidente Donald Trump y dijo que solo discutieron entre ellos en cómo llegar a un acuerdo rápidamente.

Irán espera que con este acuerdo haya levantamiento de sanciones que puso Estados Unidos, generando una fuerte depreciación de su moneda.

Se espera que Teherán presente una propuesta para el acuerdo y creen que estará de dos a tres días.

Video ¿EEUU al borde de la guerra con Irán? Donald Trump lanza nuevas presiones contra Teherán

Israel e Irán

En junio del año 2025 sucedió la guerra de 12 días, donde Israel bombardeó Irán y Estados Unidos se metió al conflicto lanzando ataques a las tres instalaciones nucleares del país.

No obstante, en febrero las dos naciones han vuelto a reactivar el diálogo, pero Estados Unidos, por la represión a manifestantes por parte del gobierno de Irán, mandó un despliegue militar naval y aéreo.

Una de las principales tensiones entre ambas naciones es que Donald Trump no quiere que Irán se enriquezca en uranio, pero de acuerdo con Abbas Araghchi, Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Estados Unidos nunca ha pedido “cero enriquecimiento”.


ALM

Relacionados:
NoticiasEstados Unidos de Américamisil

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX