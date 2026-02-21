Noticias Irán prueba un nuevo misil naval de defensa aérea en medio de tensiones con EEUU Te contamos cuántos días dio el presidente Donald Trump a Irán para poder llegar a un acuerdo

Video ¿EEUU al borde de la guerra con Irán? Donald Trump lanza nuevas presiones contra Teherán

Este sábado 21 de febrero, Irán hizo pruebas de un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance tras tensiones en Estados Unidos.

Esto se da tras la amenaza del presidente Donald Trump de que estaba considerando un “ataque militar limitado” a la república islámica.

PUBLICIDAD

Irán, después de eso, dijo el viernes 20 de febrero que quería un acuerdo rápidamente con Estados Unidos.

Tensiones entre Irán y Estados Unidos

Las conversaciones entre ambas naciones se dieron a principios de semana y el mandatario estadounidense dijo que le daría de 10 a 15 días a Irán para decidirse en llegar a un acuerdo.

Sin embargo, un periodista le preguntó a Donald Trump si consideraba un “ataque militar limitado” y lo que respondió Trump fue que lo estaba “considerando”.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó que no fue "un ultimátum" lo que declaró el presidente Donald Trump y dijo que solo discutieron entre ellos en cómo llegar a un acuerdo rápidamente.

Irán espera que con este acuerdo haya levantamiento de sanciones que puso Estados Unidos, generando una fuerte depreciación de su moneda.

Se espera que Teherán presente una propuesta para el acuerdo y creen que estará de dos a tres días.

Video ¿EEUU al borde de la guerra con Irán? Donald Trump lanza nuevas presiones contra Teherán

Israel e Irán

En junio del año 2025 sucedió la guerra de 12 días, donde Israel bombardeó Irán y Estados Unidos se metió al conflicto lanzando ataques a las tres instalaciones nucleares del país.

No obstante, en febrero las dos naciones han vuelto a reactivar el diálogo, pero Estados Unidos, por la represión a manifestantes por parte del gobierno de Irán, mandó un despliegue militar naval y aéreo.

Una de las principales tensiones entre ambas naciones es que Donald Trump no quiere que Irán se enriquezca en uranio, pero de acuerdo con Abbas Araghchi, Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Estados Unidos nunca ha pedido “cero enriquecimiento”.