Noticias ¿Qué pasó con Punch?: Zoológico de Japón explica por qué el mono fue arrastrado por otros primates Ante la viralización del video, el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa emitió un comunicado para aclarar lo sucedido después de que se observa al pequeño mono correr a refugiarse con su peluche tras ser arrastrado por un primate adulto

Video Amor de Punch: El bebé mono abandonado que encontró refugio en una mamá de peluche

Punch, el pequeño macaco japonés de seis meses que se volvió viral por abrazar su peluche tras ser rechazado por su madre, vuelve a estar en el centro de la conversación digital. Un nuevo video, grabado el 19 de febrero, lo muestra siendo arrastrado por un primate adulto, una escena que provocó indignación, tristeza y millones de reproducciones en redes sociales.

Las imágenes impactaron, ya que muestran que Punch deja su peluche -un orangután de Ikea que se ha convertido en su símbolo-, e intenta acercarse a otra cría del grupo. El acercamiento no prospera; la cría lo evita y, segundos después, un mono adulto lo reprende y lo arrastra.

PUBLICIDAD

Para muchos usuarios, se trató de un acto de violencia; para el zoológico, de un comportamiento social propio de la dinámica entre primates. En N+ Univision te contamos qué fue lo que realmente ocurrió, según explicaron los cuidadores de Punch.

¿Por qué un mono arrastró a Punch?

Ante la viralización del video, el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, emitió un comunicado el viernes 20 de febrero, aclarando qué fue lo que pasó después de que Punch corre a refugiarse con su peluche luego de ser atacado por un mono adulto.

“Hemos confirmado que varios videos se han vuelto virales en internet. Cuando Punch se acercó a otra cría de mono del grupo para intentar comunicarse, la cría lo evitó”, detallaron.

Según la institución, “Punch se sentó, aparentemente renunciando a comunicarse con el mono, tras lo cual fue regañado y arrastrado por un mono adulto”. Ese primate adulto, explicaron, “probablemente sea la madre del mono con el que Punch intentó comunicarse”, y habría reaccionado para proteger a su cría.

Un nuevo video, grabado el 19 de febrero, lo muestra siendo arrastrado por un primate adulto. Imagen Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa (Japón)

¿In

tegración o maltrato a Punch?

El zoológico enfatizó que este tipo de conductas forman parte del proceso de socialización. “Punch ha sido regañado por otros monos muchas veces en el pasado y ha aprendido a socializar con ellos”, señalaron, al tiempo que aclararon que “ningún mono ha mostrado una agresión seria hacia él”.

De acuerdo con los cuidadores, el video fue grabado por la mañana y, más tarde, durante los horarios de alimentación, “Punch no actuó de manera diferente a cualquier otro día”. Tras ser arrastrado, el pequeño corre hacia su peluche, pero poco después lo deja y vuelve a interactuar con el grupo.

PUBLICIDAD

“ Aunque Punch es regañado, muestra resiliencia y fortaleza mental”, concluye el comunicado, que pide al público “apoyar el esfuerzo de Punch en lugar de sentir lástima por él”.

Así sigue Punch tras el video viral

Por su parte, el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa concluye en el comunicado que el comportamiento observado corresponde a un proceso de integración dentro del grupo y que Punch continúa desarrollándose con normalidad bajo el cuidado de los expertos.

Mientras en redes sociales miles de personas siguen atentas a cada uno de sus movimientos y lo arropan con mensajes de cariño, el pequeño mono Punch continúa interactuando con su grupo y haciendo lo que ha demostrado desde el inicio: volver a intentarlo.

JICM