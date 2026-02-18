Canadá

Canadá asegura que México busca mantener el T-MEC trilateral ante revisión del tratado comercial en 2026

El Ministro de Comercio de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, viajó a México y se reunió con el Secretario de Economía Marcelo Ebrard.

Video México y Canadá lanzan plan de infraestructura y minerales ante incertidumbre en el T-MEC

Dominic LeBlanc, ministro canadiense encargado de la relación comercial con Estados Unidos señaló que México tiene interés en preservar el acuerdo trilateral dentro del tratado de libre comercio que comparten los tres países de América del Norte y que será revisado este año.

“Me da confianza la disposición del secretario de Economía mexicano para trabajar junto a Canadá y asegurar que la revisión del T-MEC derive en un pacto comercial entre los tres países más sólido y con continuidad”, afirmó LeBlanc.

Actualmente, Dominic LeBlanc se encuentra en México junto con más de 300 empresarios canadienses con la finalidad de dialogar sobre energía, tecnología, manufactura y agroindustria.

También destacó que compañías canadienses han concretado alrededor de 15 alianzas en México y adelantó que en las próximas semanas sostendrá un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para abordar la revisión del T-MEC.

El 17 de febrero, Dominic LeBlanc se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum; la mandataria compartió que discutieron sobre materia de seguridad e inversiones que hará Canadá en México.

Video Gobierno de México negocia con EEUU envío de combustible a Cuba como ayuda humanitaria


LeBlanc subrayó que México comparte con Canadá la prioridad de impulsar la reducción de ciertos aranceles que fueron aplicados por el presidente Donald Trump.

Las autoridades de México y Canadá presentaron en septiembre pasado un plan de acción para 2025-2028, que contempla una mayor coordinación en el ámbito de la ciberseguridad y la colaboración para la ubicación, persecución y traslado de “objetivos prioritarios”, incluyendo los procesos de extradición.
FTA

Video Economía EEUU y plan de empleos: Trump ¿Estrategia brillante o riesgo económico para el país?
