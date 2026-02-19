Noticias

Hacker alquilaba habitaciones de hoteles de lujo por un centavo: ¿Cómo era la estafa?

El arresto ocurrió mientras el hombre sospechoso se encontraba hospedado en un hotel de alta gama en Madrid, España

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Video Consejos de un hacker para protegerse del ataque informático masivo

Un joven logró hospedarse en exclusivos hoteles pagando apenas un centavo por noche, burlando sistemas de pago y acumulando miles de euros en consumos sin cubrir.

El caso, que sorprendió a autoridades y plataformas de reservas, revela un sofisticado método de fraude digital que utilizó este hacker, podría replicarse en otros sectores si no se detecta a tiempo.

PUBLICIDAD

Hacker detenido en hotel de lujo

De acuerdo con información difundida por la agencia Agence France-Presse (AFP), la Policía Nacional de España detuvo a un joven acusado de hackear sistemas de pago en línea para alojarse en hoteles de lujo por un céntimo la noche, cuando el costo real de las habitaciones superaba los 1.000 euros.

El arresto ocurrió mientras el sospechoso se encontraba hospedado en un hotel de alta gama en Madrid. Según las autoridades, el establecimiento ya había sufrido un perjuicio económico superior a los 20.000 euros por la actividad fraudulenta.

Así operaba el fraude digital

El detenido seleccionaba la opción de pago mediante una reconocida plataforma internacional de transferencias electrónicas. Posteriormente, ejecutaba un ataque informático diseñado para alterar el proceso de validación de la operación.

Este mecanismo lograba que el sistema autorizara la transacción tras introducir únicamente un céntimo. Para la web de reservas, el pago aparecía como completo y correctamente procesado, mientras que el monto real abonado era mínimo.

La irregularidad no se detectaba de inmediato. Solo días después, cuando la plataforma transfería el dinero al hotel o a la agencia, se comprobaba que el importe recibido era de un céntimo por cada reserva realizada.

Un modus operandi inédito

La investigación comenzó el 2 de febrero de 2026 tras la denuncia de una agencia de viajes que detectó discrepancias en los pagos. La Policía aseguró que es la primera vez que se identifica este tipo de fraude con este método específico.

PUBLICIDAD

Además de hospedarse sin pagar, el hacker consumía productos del minibar sin cubrir los cargos, aumentando las pérdidas para los hoteles afectados. Ahora enfrenta cargos por presunta estafa informática.

JICM

Video Recomendaciones para evitar ser víctima de hackers
