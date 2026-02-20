Aranceles México y Canadá se salvan de aranceles globales del 10% de Trump Luego de que Donald Trump anunció que se aplicará de inmediato un arancel global del 10%, se confirma que productos de México y Canadá cubiertos por el T-MEC, quedarán exentos de estos nuevos gravámenes.

Tras el revés que dio la Corte Suprema a los aranceles impuestos por Donald Trump, el republicano había anunciado una nueva ronda de aranceles globales, la misma que exenta a productos procedentes de México y Canadá cobijados por el tratado de comercio regional, el T-MEC.

De acuerdo con el periodista Ariel Moutsatsos, Trump exentó a los productos mexicanos y canadienses que llegan a Estados Unidos bajo las reglas del T-MEC, mientras el resto de los países se enfrentan con una imposición inmediata de un arancel global del 10%, bajo la sección 122.

Este viernes 20 de febrero, la Corte Suprema de Justicia dio un revés a sus aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales ( IEEPA). Sin embargo, el presidente firmó de inmediato una nueva orden ejecutiva para aplicar casi de inmediato el arancel global de 10% bajo la Ley de Comercio de 1974, que entrará en vigor el próximo martes 24 de febrero por la madrugada.

La nueva medida comercial no anula, reduce ni modifica los aranceles especiales que ya existen bajo las secciones 232 (acero y aluminio) y 301, según se puede ver en la orden ejecutiva de este viernes.

No obstante, la orden incluye una exención explícita para los bienes originarios de México y Canadá que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Estos productos no estarán sujetos al arancel adicional del 10%, preservando el acceso preferencial en el mercado estadounidense gracias a lo establecido en el tratado comercial regional.

La medida busca proteger las cadenas productivas integradas y el intenso intercambio comercial entre los tres países, el cual supera los cientos de miles de millones de dólares anuales.

Aunque México y Canadá quedan exentos del arancel general, algunos productos específicos que no cumplan con las reglas de l T-MEC podrían continuar sujetos a otros gravámenes sectoriales vigentes.

¿Qué productos se salvan del arancel global?

Gran parte de las exportaciones tradicionales, desde manufacturas hasta bienes industriales, quedan salvaguardadas siempre que cumplan con los criterios del acuerdo comercial.

Productos alimentarios y agrícolas bajo el T-MEC: Carne de vacuno, tomates, naranjas

Minerales, energía y recursos esenciales: productos estratégicos y esenciales también quedan fuera del arancel por motivos de política económica y suministro:

Minerales críticos

Metales utilizados en monedas y lingotes

Productos energéticos y recursos naturales

Fertilizantes no producidos en EEUU

