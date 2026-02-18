Noticias EEUU frustró fuga "casi catastrófica" de miles de terroristas del ISIS en Siria De acuerdo con un funcionario, se llevó a cabo una elaborada operación donde se trasladó a "lo peor de lo peor".



Estados Unidos frustró una fuga "casi catastrófica" de 6,000 terroristas del ISIS en Siria que podría haber cambiado la región, y tal vez el mundo, según Fox News, que cita a un funcionario estadounidense.

Mediante una elaborada operación, se llevó a cabo el traslado, en helicópteros y otros recursos, de los miles de detenidos identificados como "lo peor de lo peor" de Siria a Irak en "tan solo unas semanas", afirmó en entrevista exclusiva el funcionario que habló bajo condición de anonimato con Fox News Digital.

Si estos 6.000 aproximadamente salieran y regresaran al campo de batalla, eso sería básicamente la reconstitución instantánea de ISIS

El Departamento de Estado está presionando a los países de origen para que asuman la responsabilidad de sus ciudadanos retenidos, según el entrevistado.

Gracias a los esfuerzos... al traslado de helicópteros, al aumento de recursos y a la logística necesaria, pudimos sacar a estas casi 6.000 personas en tan solo unas semanas



De acuerdo con el medio, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Estado, Marco Rubio; el FBI y el Comando Central de los Estados Unidos (USCENTCOM o CENTCOM) estuvieron involucrados.

EEUU sacará a sus soldados de Siria

Estados Unidos planea el retiro de los casi mil soldados desplegados en Siria a lo largo de los dos próximos meses, de acuerdo con reportes de medios de ese país, que cita AFP.

Washington finalizará su presencia en ese país luego de que el nuevo gobierno sirio extendiera su control territorial y de que las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, prometieran integrar las fuerzas estatales, según un informe del diario The Wall Street Journal.

En tanto, la cadena televisiva CBS también informó sobre dicho plan y citó a altos funcionarios sin revelar sus identidades.