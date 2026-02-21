Noticias ¿Qué sigue tras la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles de Donald Trump? Después del fallo, el presidente Donald Trump expresó que estaba "absolutamente avergonzado" de los seis jueces de la Corte Suprema y señaló que era decepcionante y ridículo

Video Aranceles: qué cambia tras el fallo de Corte Suprema y cómo podría bajar precio de algunos productos

Tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos este viernes 20 de febrero, que anuló los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, queda la interrogante de qué pasará tras este hecho.

Un gran distintivo del gobierno del mandatario estadounidense han sido los “ aranceles”, que ha usado como ha necesitado y querido, retando a naciones a llegar a acuerdos que benefician a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Después del fallo, el presidente Donald Trump expresó que estaba "absolutamente avergonzado" de los seis jueces de la Corte Suprema y señaló que era decepcionante y ridículo.

Video Corte Suprema elimina aranceles de Trump: ¿habrá reembolsos para consumidores?

También, dijo que eran unos “perros falderos” y “antipatriotas desleales a su Constitución”.

A pesar del fallo, el presidente el mismo viernes 20 de febrero a través de sus redes sociales hizo mención de que firmó una orden ejecutiva para evitar al Congreso e imponer aranceles del 10% a las importaciones de todo el mundo.

Estos nuevos aranceles tienen un límite de 150 días, sin embargo, el presidente recalcó que pueden hacer lo que quieran.

Aranceles de Trump

El segundo mandato de Donald Trump ha estado rodeado de inconformidades por parte del Partido Republicano; por lo menos 7 senadores han llegado a expresar sus preocupaciones.

Las decisiones del mandatario han ocasionado que tanto demócratas como republicanos se unieran para votar a favor de una resolución en contra de los aranceles.

El senador de Kentucky Mitch McConnell señaló como “ilegal” la decisión que tomó Trump al evitar el Congreso para poner aranceles.