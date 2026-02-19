Venezuela Asamblea Nacional de Venezuela aprueba Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos políticos La ley pasará ahora a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.



La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero la Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos.

La ley pasará ahora a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

Según el documento aprobado, la ley de amnistía en Venezuela excluye a las personas "que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover" acciones armadas contra el país.

"Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras", reza el texto.