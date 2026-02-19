Venezuela

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos políticos

La ley pasará ahora a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Se revela qué el gobierno de EEUU utilizó sofisticado modelo de IA para capturar a Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero la Ley de Amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos.

Más sobre Venezuela

Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado
1 mins

Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado

Mundo
¿Quién era Sathya Sai Baba, el guía espiritual de Nicolás Maduro y su sucesora, Delcy Rodríguez?
7 mins

¿Quién era Sathya Sai Baba, el guía espiritual de Nicolás Maduro y su sucesora, Delcy Rodríguez?

Mundo
Diosdado Cabello dice que la prioridad del gobierno de Venezuela es traer de vuelta a Nicolás Maduro y su esposa
1 mins

Diosdado Cabello dice que la prioridad del gobierno de Venezuela es traer de vuelta a Nicolás Maduro y su esposa

Mundo
María Corina Machado descarta que su vida corra peligro si regresa a Venezuela
2 mins

María Corina Machado descarta que su vida corra peligro si regresa a Venezuela

Mundo
Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras
2 mins

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba flexibilizar el control estatal sobre las exportaciones petroleras

Mundo
Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela
1 mins

Trump afirma que Cuba "fracasará muy pronto" ahora que se ha quedado sin el apoyo de Venezuela

Mundo
Delcy Rodríguez desafía a EEUU: "Ya basta de las órdenes de Washington"
3 mins

Delcy Rodríguez desafía a EEUU: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Mundo
Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza las órdenes de Washington sobre políticos en su país
1 mins

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza las órdenes de Washington sobre políticos en su país

Mundo
Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG
1 mins

Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG

Mundo
Venezolanos en Colombia se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela
1 mins

Venezolanos en Colombia se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela

Mundo

La ley pasará ahora a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según el documento aprobado, la ley de amnistía en Venezuela excluye a las personas "que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover" acciones armadas contra el país.

"Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras", reza el texto.

Información en desarrollo...

Relacionados:
VenezuelaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX