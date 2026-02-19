ÚLTIMA HORA
mundo

Explota auto frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia y provoca incendio masivo

Autoridades locales acordonaron la zona de inmediato mientras bomberos trabajaban para controlar las llamas; hasta el momento no se ha confirmado el número de heridos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Explosión en Brooklyn: Bola de fuego en transformador deja heridos y varios autos quemados

Un automóvil explotó este jueves 19 de febrero de 2026 frente a la embajada de Estados Unidos en Ereván, Armenia, provocando un incendio masivo y una fuerte movilización de equipos de emergencia.

Relacionado

Diplomacia de las cañoneras: EEUU e Irán muestran músculo, mientras el diálogo nuclear pende de un hilo
5 mins

Diplomacia de las cañoneras: EEUU e Irán muestran músculo, mientras el diálogo nuclear pende de un hilo

Mundo
¿De qué acusan al ex príncipe Andrés? El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano
2 mins

¿De qué acusan al ex príncipe Andrés? El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano

Mundo
La policía británica arresta al expríncipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida
2 mins
ÚLTIMA HORA

La policía británica arresta al expríncipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

Mundo
Condenan a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur por haber impuesto la ley marcial
4 mins

Condenan a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur por haber impuesto la ley marcial

Mundo
EEUU frustró fuga "casi catastrófica" de miles de terroristas del ISIS en Siria
2 mins

EEUU frustró fuga "casi catastrófica" de miles de terroristas del ISIS en Siria

Mundo
Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU
2 mins

Irán advierte que disparará cohetes de ejercicio militar con Rusia en medio de las tensiones con EEUU

Mundo
Canadá asegura que México busca mantener el T-MEC trilateral ante revisión del tratado comercial en 2026
1 mins

Canadá asegura que México busca mantener el T-MEC trilateral ante revisión del tratado comercial en 2026

Mundo
Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente
3 mins

Irán aplicará pena de muerte a joven deportista por asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen; será ahorcado públicamente

Mundo
¿Quiénes aspiran a ser presidente interino de Perú? Lista de candidatos al cargo
2 mins

¿Quiénes aspiran a ser presidente interino de Perú? Lista de candidatos al cargo

Mundo
¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México
1 mins

¿Enfrentarán cadena perpetua? Dos presuntos narcos mexicanos, acusados por distribución de fentanilo en Nuevo México

Mundo

Autoridades locales acordonaron la zona de inmediato mientras bomberos trabajaban para controlar las llamas. Hasta el momento no se ha confirmado el número de heridos; se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y descartar si fue un acto intencional.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo…

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX