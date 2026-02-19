ÚLTIMA HORAmundo
Explota auto frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia y provoca incendio masivo
Autoridades locales acordonaron la zona de inmediato mientras bomberos trabajaban para controlar las llamas; hasta el momento no se ha confirmado el número de heridos
Un automóvil explotó este jueves 19 de febrero de 2026 frente a la embajada de Estados Unidos en Ereván, Armenia, provocando un incendio masivo y una fuerte movilización de equipos de emergencia.
Autoridades locales acordonaron la zona de inmediato mientras bomberos trabajaban para controlar las llamas. Hasta el momento no se ha confirmado el número de heridos; se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y descartar si fue un acto intencional.
Información en desarrollo…