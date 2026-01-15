Noticias Precios del petróleo se desploman ante relajamiento de tensiones entre Estados Unidos e Irán Declaraciones de Trump reducen las perspectivas de una posible intervención estadounidense en la República Islámica.

Video No habrá sentencia para manifestante: Donald Trump asegura que son buenas noticias desde Irán

Los precios del petróleo se desplomaron este jueves 15 de enero de 2026 después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que "la matanza ha cesado" en Irán.

Las declaraciones del mandatario redujeron las perspectivas de una posible intervención estadounidense en la República Islámica.

Así cerraron los precios del petróleo hoy

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, cayó un 4.15%, hasta los 63.76 dólares por barril.

Mientras que el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, se redujo a su vez 4.56%, hasta los 59.19 dólares por barril.

FMI no ve gran impacto en precios por situación en Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo este jueves que hasta el momento no aprecia impactos significativos en el mercado petrolero.

Lo anterior, después de que Estados Unidos acordara comercializar crudo venezolano y comenzara a planear cómo incrementar la producción en el país latinoamericano tras la captura de Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa, e l vocero del FMI, Julie Kozack, señaló que no ha habido impactos muy significativos en los precios del petróleo, pero que se mantendrán atentos a posibles cambios en los mercados.