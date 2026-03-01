Donald Trump Trump dice que "hablará" con los líderes iraníes tras bombardeo de EEUU e Israel El mandatario estadounidense dijo que nadie podía creer el éxito que están teniendo, solo con un golpe

Video Cronología del conflicto: así escaló la tensión entre EEUU, Israel e Irán



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "hablará" con los dirigentes, pero sin precisar cuándo ni quiénes serían sus interlocutores, según una entrevista con The Atlantic difundida el domingo.

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", dijo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por esta revista estadounidense.

"La mayoría de esa gente ha muerto. Algunos de aquellos con quienes estábamos negociando han muerto", añadió Trump, quien consideró que los dirigentes iraníes "quisieron pasarse de listos".

Video Trump confirma muerte del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Trump confirma que 48 líderes iraníes han muerto

Este domingo 1 de marzo, el presidente Donald Trump confirmó que 48 líderes iraníes han muerto hasta ahora, tras el ataque contra la República Islámica.

En una entrevista en Fox News, el mandatario estadounidense expresó que “nadie puede creer el éxito que se tuvo”, porque 49 líderes de Irán desaparecieron con un solo golpe.