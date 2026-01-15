Noticias Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante Estados Unidos reaccionó con sanciones a funcionarios frente a la represión de protestas en Irán

Video EEUU - Irán: ¿Intimidación o posible ataque?

El Gobierno de Estados Unidos de America ( EUA) anunció hoy 15 de enero de 2026 sanciones para funcionarios luego de las protestas en Irán, al tiempo de que el Presidente Donald Trump presumió que frenó la ejecución de uno de los manifestantes.

Irán vive momentos de tensión por las protestas que llevan decenas de personas muertas y otras tantas heridas, mientras el Gobierno optó por desconectar el servicio de internet.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha ofrecido apoyo a los manifestantes, incluso, un mensaje del Presidente Donald Trump llamó a mantener las protestas y dijo “la ayuda va en camino”.

La tensión escaló cuando funcionarios de Irán recordaron a Estados Unidos el ataque a una base aérea militar en Catar, además de difundir la fotografía del atentado que sufrió Donald Trump en un acto de campaña presidencial, incluyendo el mensaje “ahora la bala no fallará”.

Sanciona Estados Unidos a funcionarios de Irán



Este jueves se dio a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, a los funcionarios de Irán se les acusa de “orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros”.

Entre los funcionarios sancionados figura el secretario del Consejo supremo de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani.

Ali Larijani. Responsable de coordinar la respuesta a las protestas en nombre del Líder Supremo de Irán y su llamado público para que las fuerzas de seguridad iraníes repriman a los manifestantes.

Mohammad Reza Hashemifar. Comandante de las Fuerzas de Orden Público de la República Islámica de Irán (LEF), designadas como tales por Estados Unidos, en la provincia de Lorestán.

Nematollah Bagheri. Comandante del IRGC de la provincia de Lorestán.

Azizollah Maleki y Yadollah Buali. Comandantes de la LEF y del IRGC para la provincia de Fars, respectivamente, donde se encuentra la importante ciudad iraní de Shiraz, un destacado centro de resistencia contra el régimen iraní.

PUBLICIDAD

Estados Unidos refrendó su apoyo a las protestas en Irán, ahora en voz de Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien dio que la administración de Trump “apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia”.

Trump presume freno a ejecución de manifestante



El presidente Donald Trump celebró este jueves el freno a la ejecución de un manifestante en Irán, a quien se le había condenado a muerte.

Trump escribió en su cuenta de Truth Social: "Esto es una buena noticia. Espero continúen", al hablar sobre el caso del manifestante detenido por las protestas en Irán.

Reportan muerte de canadiense durante protestas en Irán



La agencia de noticias AFP reportó este jueves que una persona de origen canadiense murió durante las protestas en Irán.

De acuerdo con el reporte de Ottawa, un canadiense murió "a manos de las autoridades iraníes”.