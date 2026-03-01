Noticias Irán anuncia ataques a Israel y a EEUU, ¿a qué bases podría impactar? Luego de los ataques en conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán que provocaron la muerte de su máximo líder, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques a estos países.

Video Impactantes imágenes de los ataques militares ejecutados por EEUU e Israel en contra de Irán

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo 1 de marzo, ataques contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Oriente Medio y objetivos de Israel, esto como venganza por la muerte del Ayatolá Ali Jamenei.

Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria publicó en su cuenta en X, que además de las bases de EEUU también se dirigirán contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.

Video Desde Irán ven "improbable" su participación en el Mundial 2026

Se trata de la sexta ola de ataques contra 27 bases estadounidenses en Medio Oriente en represalia por los bombardeos, según medios estatales iraníes.

¿Cuáles son las bases que Irán prometió atacar?

Se trata de 27 bases de EEUU en medio Oriente aunque no precisó cuáles.

Estados Unidos cuenta con hasta 45 bases en Medio Oriente, aunque no específica cuántas por seguridad nacional.

Sus bases tienen presencia en al menos en 9 países en Medio Oriente:

Baréin

Catar

Kuwait

Emiratos Árabes Unidos

Irak

Siria

Jordania

Turquía

Arabia Saudita

La base estadounidense más grande en Medio Oriente está en Catar.

Centro de operaciones aéreas contra ISIS

Cuenta con más de 10 mil soldados.