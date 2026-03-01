Irán anuncia ataques a Israel y a EEUU, ¿a qué bases podría impactar?
Luego de los ataques en conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán que provocaron la muerte de su máximo líder, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques a estos países.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este domingo 1 de marzo, ataques contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Oriente Medio y objetivos de Israel, esto como venganza por la muerte del Ayatolá Ali Jamenei.
Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria publicó en su cuenta en X, que además de las bases de EEUU también se dirigirán contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.
Se trata de la sexta ola de ataques contra 27 bases estadounidenses en Medio Oriente en represalia por los bombardeos, según medios estatales iraníes.
¿Cuáles son las bases que Irán prometió atacar?
Se trata de 27 bases de EEUU en medio Oriente aunque no precisó cuáles.
Estados Unidos cuenta con hasta 45 bases en Medio Oriente, aunque no específica cuántas por seguridad nacional.
Sus bases tienen presencia en al menos en 9 países en Medio Oriente:
- Baréin
- Catar
- Kuwait
- Emiratos Árabes Unidos
- Irak
- Siria
- Jordania
- Turquía
- Arabia Saudita
La base estadounidense más grande en Medio Oriente está en Catar.
Centro de operaciones aéreas contra ISIS
Cuenta con más de 10 mil soldados.
En tanto, el Ejército israelí informó en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.