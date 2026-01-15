Noticias ¿En qué consiste el "Gran Plan de Salud" que presentó hoy el gobierno y que busca sustituir al Obamacare? El tema de la salud es una de las preocupaciones más importantes para las personas en EEUU, hoy, el presidente Trump, presentó su proyecto al respecto.

Video Cambian protocolo para hospitales en Austin

Este jueves 15 de enero 2026, el presidente Donald Trump presentó en un video publicado en sus redes sociales, su "Gran Plan de Salud".

El gobierno le va a pagar el dinero directamente a usted



El Gran Plan de Salud, es según la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la "agenda más integral y audaz para reducir los costos de la atención médica que se haya considerado jamás".

PUBLICIDAD

¿Qué contempla el Gran Plan de Salud?

Karoline Leavitt, indicó que este proyecto, contempla:

Precios más bajos de medicamentos.

Primas más bajas.

Responsabilidad de las grandes aseguradoras.

Transparencia de precios.

¿Qué sigue con el Gran Plan de Salud?

El Gran Plan de Salud, ahora debe ser discutido y aprobado en el Congreso.

El llamado "Gran Plan de Salud" hace un llamado al Congreso, en donde ahora debe discutirse y aprobarse, para hacer permanentes los acuerdos individuales a los que el presidente ha llegado con algunas empresas farmacéuticas para equiparar el costo de los medicamentos en EEUU a los que ofrecen en otros países industrializados, indicó la Casa Blanca.

El "Gran Plan de Salud" busca sustituir los subsidios del programa Obamacare, Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), promulgado en 2010 por el presidente Barack Obama.

Según el presidente Trump, ahora con este nuevo plan de salud, si se aprueba, se dará el dinero directamente a los estadounidenses para cuentas de ahorro de modo que puedan manejar el seguro y los costos como les sea más conveniente.

El dinero le llega a usted y usted luego toma el dinero y compra su propia atención médica