Noticias

Tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, te contamos 5 momentos clave como líder supremo en Irán

El Ayatolá Alí Jamenei, fue una figura clave en la historia moderna de Irán y de Medio Oriente. Durante 37 años fungió como máxima autoridad en términos políticos y religiosos de Irán

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Ayatolá Jamenei asegura que Trump exagera el impacto de ataques a instalaciones nucleares de Irán

La muerte del Ayatolá Alí Jamenei fue confirmada por el presidente Donald Trump. Murió a los 86 años en el marco de un ataque conjunto entre fuerzas de Israel y Estados Unidos contra Irán. Fue el máximo líder político y religioso.

El 4 de junio de 1989, un día después de la muerte del Ayatolá Ruhollah Jomeini, la Asamblea de Expertos designó a Alí Jamenei como el nuevo líder supremo de Irán con carácter vitalicio, cargo que ejerció durante 37 año de Irán, así como comandante supremo de la Guardia Revolucionaria y encargado de orientar la política exterior iraní.

PUBLICIDAD

Estos 5 momentos clave de su mandato en la historia moderna de Irán y de Medio Oriente.

Más sobre Noticias

Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán
3 mins

Hallan sin vida al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, tras ataques a Irán

Mundo
Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán
1 mins

Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Mundo
Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP
1 mins

Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP

Mundo
Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán
2 mins

Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán

Mundo
Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán
1 mins

Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán

Mundo
Rusia denuncia como “agresión armada no provocada” los ataques de EEUU e Israel contra Irán
1 mins

Rusia denuncia como “agresión armada no provocada” los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad
1 mins

EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad

Mundo
Punch no ha sido el único en crecer abrazando un peluche: la historia de Otome, el mono criado artificialmente
4 mins

Punch no ha sido el único en crecer abrazando un peluche: la historia de Otome, el mono criado artificialmente

Mundo
¿Se enfermó? Punch se aleja de su mono de peluche y su brazo izquierdo causa preocupación
2 mins

¿Se enfermó? Punch se aleja de su mono de peluche y su brazo izquierdo causa preocupación

Mundo

1.- Nació en el seno de una familia de clérigos chiitas, que son líderes religiosos del islam con gran poder espiritual, social y político, mucho más que en la mayoría de los países musulmanes. Irán es el principal país chiita del mundo.

2.- En 1979 tras la Revolución Islámica, fue nombrado jefe de los Guardianes de la Revolución, viceministro de Defensa y representante del Ayatolá Ruholla Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa.

Video Multitud protesta en Times Square contra ataques de EE.UU. e Israel a Irán

3.- El 27 de junio de 1981 fue víctima de un atentado durante una conferencia de prensa, Jamenei sobrevivió pero perdió la movilidad de su brazo derecho.

4.- El 4 de junio de 1989, un día después de la muerte del Ayatolá Ruhollah Jomeini, la Asamblea de Expertos designó a Alí Jamenei como el nuevo líder supremo de Irán con carácter vitalicio, cargo que ejerció durante 37 años. Durante su mandato supervisó el desarrollo nuclear iraní.

5.- El poder del Ayatola está por encima del presidente del país: controla el Ejército, decide política exterior e influye en justicia, medios y elecciones. Murió este 28 de febrero a los 86 años.

Mira también:

Notas Relacionadas

LAPD refuerza seguridad en Los Ángeles tras tensión en Irán: patrullajes extras en sitios clave

LAPD refuerza seguridad en Los Ángeles tras tensión en Irán: patrullajes extras en sitios clave

N+ Univision 34 Los Angeles
1 min
Relacionados:
NoticiasIránAyatolá Ali JameneiAtaques AéreosDonald TrumpIsrael

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX