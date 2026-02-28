Noticias Tras la muerte del Ayatolá Ali Jamenei, te contamos 5 momentos clave como líder supremo en Irán El Ayatolá Alí Jamenei, fue una figura clave en la historia moderna de Irán y de Medio Oriente. Durante 37 años fungió como máxima autoridad en términos políticos y religiosos de Irán



La muerte del Ayatolá Alí Jamenei fue confirmada por el presidente Donald Trump. Murió a los 86 años en el marco de un ataque conjunto entre fuerzas de Israel y Estados Unidos contra Irán. Fue el máximo líder político y religioso.

Estos 5 momentos clave de su mandato en la historia moderna de Irán y de Medio Oriente.

1.- Nació en el seno de una familia de clérigos chiitas, que son líderes religiosos del islam con gran poder espiritual, social y político, mucho más que en la mayoría de los países musulmanes. Irán es el principal país chiita del mundo.

2.- En 1979 tras la Revolución Islámica, fue nombrado jefe de los Guardianes de la Revolución, viceministro de Defensa y representante del Ayatolá Ruholla Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa.

3.- El 27 de junio de 1981 fue víctima de un atentado durante una conferencia de prensa, Jamenei sobrevivió pero perdió la movilidad de su brazo derecho.

4.- El 4 de junio de 1989, un día después de la muerte del Ayatolá Ruhollah Jomeini, la Asamblea de Expertos designó a Alí Jamenei como el nuevo líder supremo de Irán con carácter vitalicio, cargo que ejerció durante 37 años. Durante su mandato supervisó el desarrollo nuclear iraní.

5.- El poder del Ayatola está por encima del presidente del país: controla el Ejército, decide política exterior e influye en justicia, medios y elecciones. Murió este 28 de febrero a los 86 años.